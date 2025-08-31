PARTIZANOV NOVI MANCE: Ovako je Andrej Kostić proslavio gol protiv Radnika (VIDEO)
FUDBALERI Partizana savladali su Radnik iz Surdulice rezultatom 2:0, a prvi gol postigao je Andrej Kostić koji ga je proslavio u stilu.
Celo veče bilo je u znaku Dragana Mancea čija se 40. godišnjica smrti obeležava 3. septembra
Jedan od strelaca bio je i Andrej Kostić posle samo četiri minuta po ulasku na teren, a proslavio je gol u stilu čuvenog špica, ali to nije sve.
Neverovatna je sličnost pogotka Crnogorca i Dragana Mancea protiv zagrebačkog Dinama u maju 1983. na stadionu "Rajko Mitić."
Stadion JNA bio je zauzet zbog sleta, a "parni valjak" je odigrao 2:2 što mu je bilo dovoljno za titulu prvaka Jugoslavije.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)