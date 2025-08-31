Fudbal

PARTIZANOV NOVI MANCE: Ovako je Andrej Kostić proslavio gol protiv Radnika (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 10:58

FUDBALERI Partizana savladali su Radnik iz Surdulice rezultatom 2:0, a prvi gol postigao je Andrej Kostić koji ga je proslavio u stilu.

ПАРТИЗАНОВ НОВИ МАНЦЕ: Овако је Андреј Костић прославио гол против Радника (ВИДЕО)

FOTO: FK Partizan

Celo veče bilo je u znaku Dragana Mancea čija se 40. godišnjica smrti obeležava 3. septembra

Jedan od strelaca bio je i Andrej Kostić posle samo četiri minuta po ulasku na teren, a proslavio je gol u stilu čuvenog špica, ali to nije sve.

Neverovatna je sličnost pogotka Crnogorca i Dragana Mancea protiv zagrebačkog Dinama u maju 1983. na stadionu "Rajko Mitić."

Stadion JNA bio je zauzet zbog sleta, a "parni valjak" je odigrao 2:2 što mu je bilo dovoljno za titulu prvaka Jugoslavije.

