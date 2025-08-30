ČELSI SIGURAN U DERBIJU LONDONA: "Plavci" upisali drugi trijumf u Premijer ligi

FUDBALERI Čelsija pobedili su danas na "Stamford Bridžu" Fulam rezultatom 2:0 u utakmici 3. kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Domaćin je u idealnom trenutku došao do prednosti. Igrao se deveti minut nadoknade prvog poluvremena kad je Žoao Pedro zatresao mrežu rivaka, posle asistencije Enca Fernandeza.

Fudbaler "kolibara" Rajan Sesenjon igrao je rukom u svom šesnaestercu, a glavni sudija Robert Džons je nakon nekoliko minuta konsultacija sa VAR sobom dosudio penal. Siguran sa bele tačke bio je Fernandez je u 56. minutu. Ispostavilo se da je to bio konačan rezultat.

Srpski reprezentativac Saša Lukić odigrao je celu utakmicu za Fulam i dobio je žuti karton u samom finišu utakmice.

Čelsi se trenutno nalazi na prvom mestu na tabeli Premijer lige sa sedam bodova, dok je tim Marka Silve na 14. poziciji sa dva boda.

