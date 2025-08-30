"MEDICINSKI TIM RADI SVE..." Radomir Koković najavio duel Železničar - Spartak
Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred utakmicu sedmog kola Super lige Srbije u kojoj njegov tim dočekuje subotički Spartak u nedelju od 21 sat na stadionu SRC Mladost u Pančevu.
– Očekuje nas utakmica protiv Spartaka. To je poslednja utakmica pred pauzu za reprezentaciju. Za nas je to prilika da nastavimo niz dobrih igara i da odemo na tu pauzu s pozitivnim rezultatom. Ekipa Spartaka je atletska i izuzetno potentna, sa igračima koji su sposobni da nas ugroze. Veliki respekt za njih i za njihovog trenera koji je iskusan i dobro poznaje posao. Sigurno će pokušati da izvuku maksimum iz ekipe posle nešto slabijih rezultata u poslednjih par kola – počeo je Koković izlaganje.
Nema 41-godišnji strateg dilemu kako njegov tim treba da igra.
– Kao i uvek, mi ćemo probati da se pre svega nametnemo energetski u svim fazama igre. To je osnovni preduslov, a posle toga ćemo probati da uspostavimo kontrolu i da nametnemo naš stil igre, stvari na kojima insistiramo od samog početka. Želeo bih da iskoristim priliku da pozovem navijače i sve ljude u Pančevu koji vole fudbal da nas podrže. Značajna nam je njihova podrška i stvarno bismo voleli da u nedelju dođu u velikom broju.
U prošloj utakmici, Koković je bio lišen pomoći povređenog Abdula Jusifa.
– Jusif je u procesu oporavka, na terapijama je već nekoliko dana. Medicinski tim radi sve što može da ga stavi na raspolaganje za nedelju.
Tokom protekle nedelje, Železničar je pojačao defanzivac Nikola Zečević.
– Igrač koji poseduje kvalitet i karakteristike značajne za naš model igre. Papirološki ima pravo da igra za nas u narednom periodu, a da li će biti u sastavu, odlučićemo posle današnjeg treninga.
Koković je uoči meča sa Spartakom produžio ugovor do leta 2027. godine.
– Zadovoljstvo je, velika čast i zahvalnost upravi kluba što je u meni prepoznala nekoga ko može ovaj klub da podigne na još viši nivo. To je dodatna motivacija za mene da nastavim da radim u istom ritmu i još bolje – zaključio je Koković.
