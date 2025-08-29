KAKAV OBRT NA MARAKANI! Zvezda posle žreba donela hitnu odluku!

Crvena zvezda je u poslednji čas odlučila da ne prodaje važnog fudbalera.

Delovalo je da će Crvena zvezda prodati Timija Maks Elšnika, ali je u poslednji čas, nakon izvlačenja grupa za Ligu Evrope, klub odlučio da to ne uradi.

- Klub je odustao od prodaje Elšnika. Danas, kada smo videli grupu, napravljen je sastanak i odlučeno je da nije prodaju. Elšnik nam je potreban, dobro je uigran sa Krunićem, a novac nije neophodan. Zato nema razloga da ga prodajemo. Cilj je da sačuvamo tim jer imamo velike ambicije u Ligi Evrope, rečeno je "Novostima" iz Crvene zvezde!

Slovenac je bio na pragu odlaska u Trabzon za 4,5 miliona evra, ali je u poslednjem trenutku ponuda odbijena.

