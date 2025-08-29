Fudbal

KAKAV OBRT NA MARAKANI! Zvezda posle žreba donela hitnu odluku!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 20:28

Crvena zvezda je u poslednji čas odlučila da ne prodaje važnog fudbalera.

КАКАВ ОБРТ НА МАРАКАНИ! Звезда после жреба донела хитну одлуку!

FOTO: FK Crvena zvezda

Delovalo je da će Crvena zvezda prodati Timija Maks Elšnika, ali je u poslednji čas, nakon izvlačenja grupa za Ligu Evrope, klub odlučio da to ne uradi. 

- Klub je odustao od prodaje Elšnika. Danas, kada smo videli grupu, napravljen je sastanak i odlučeno je da nije prodaju. Elšnik nam je potreban, dobro je uigran sa Krunićem, a novac nije neophodan. Zato nema razloga da ga prodajemo. Cilj je da sačuvamo tim jer imamo  velike ambicije u Ligi Evrope, rečeno je "Novostima" iz Crvene zvezde! 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

FOTO: FK Crvena zvezda

Slovenac je bio na pragu odlaska u Trabzon za 4,5 miliona evra, ali je u poslednjem trenutku ponuda odbijena. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu