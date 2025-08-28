PREDSTAVLJEN NOVI DRES SRBIJE! Crvena odlazi u istoriju, "orlovi" od sada igraju u ovim bojama (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Srbije predstavila je nove dresove.
Velika novost je što će Srbija prvi put kao glavnu garnituru imati plave dresove, dok je rezervna i dalje bela.
Ovaj ugovor je, kako je rečeno na zvaničnoj promociji, jedan od najvažnijih komercijalnih sporazuma u istoriji FSS.
Tehnički sponzor će obezbediti takmičarsku i trening opremu, kao i rekvizite za svih 13 nacionalnih selekcija Srbije - muške, ženske i omladinske.
Dresovi su predstavljeni na ekskluzivnom događaju “All in Blue” u Beogradu.
Pod sloganom „Nova era. Nova boja. Nova energija“, na svečanosti je prikazan dizajn koji spaja tradiciju i inovaciju, simbolizujući fudbalsko nasleđe Srbije, ali i ambicije za budućnost.
Fudbaleri reprezentacije Srbije će nove dresove premijerno da nose u predstojećim kvalifikacionim utakmicama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije 6. septembra u Rigi i protiv Engleske 9. septembra u Beogradu.
Predsednik FSS Dragan Džajić istakao je emotivnu dimenziju povratka plave boje na dres reprezentacije.
- Plava boja, za mene lično, ima posebnu vrednost i nosi snažnu emociju, podseća me na utakmicu protiv Engleske u Firenci 1968. godine u polufinalu Kupa nacija kada smo pobedili 1:0. U tom dresu sam doživeo najveće uspehe u igračkoj karijeri i mnogo mi je drago što se reprezentacija Srbije vraća tradiciji. Verujem da će i ova generacija stvarati nova sećanja i beležiti istorijske rezultate u opremi sa obeležjima novog tehničkog sponzora. Uveren sam da će novi dres, uz kvalitet i simboliku koju nosi, biti podstrek našim igračima, ali i dodatna veza sa navijačima koji veruju u reprezentaciju, istakao je Džajić.
Generalni sekretar FSS Branko Radujko naglasio je da novi dres donosi spoj tradicije i modernog vremena.
- Vraćamo plavu boju koja nas podseća na istorijske trenutke srpskog fudbala, pa neka se ponovi ta pobeda protiv Engleza. Plave dresove nose i naši košarkaši sa kojima ćemo se sresti u Rigi, pa da uzmemo neki "pelcer". Detalji su pažljivo usklađeni, sa nijansama koje prate boje naše zastave i motivom pirotskog ćilima koji nosi snagu zajedništva i neraskidive veze sa korenima. Posebnu vrednost ima i povratak starog grba, simbola emocije i pripadnosti, koji će dodatno zbližiti igrače i navijače u zajedničkoj borbi za plasman na Svetsko prvenstvo. Sama činjenica da su SAD, Kanada i Meksiko domaćini narednog Mundijala daje ovoj saradnji dodatnu težinu. Igrači su zadovoljni kvalitetom i tehnologijom izrade, što nam je svakako od izuzetne važnosti. Uvereni smo da ovaj dres donosi novu energiju i postaje obeležje naših ambicija i vere u uspeh nacionalnog tima, poručio je Radujko.
