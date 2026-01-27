Panorama

POSLUŠAJTE SAVETE PRIJATELJA ALI I SVOJU INTUICIJU Astro savet za utorak, 27. januar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče spoj Marsa i Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 01. 2026. u 07:00

MARS i Pluton, planete akcije, moći, novca, ali i sukoba i povreda, danas prave konjunkciju na trećem stepenu Vodolije - stepenu kojim upravlja Merkur, simbol komunikacija i mentalnog stanja.

ПОСЛУШАЈТЕ САВЕТЕ ПРИЈАТЕЉА АЛИ И СВОЈУ ИНТУИЦИЈУ Астро савет за уторак, 27. јануар: Ево на која 4 знака највише утиче спој Марса и Плутона

Foto Pixabay free images

Ovaj izazovan aspekt donosi nervozu, podstiče agreisvnost i podiže tenzije; upozorava na opasnost u saobraćaju, na kraćim putovanjima, donosi probleme s dokumentima, prevoznim sredstvima (naročito sa avionima), internetom, bližim okruženjem, braćom, sestrama i rođacima, komšijama...

Najviše će uticati na Vodolije, Lavove, Škorpije i Bikove, i to rođene početkom znaka.

Njegov uticaj delimično ublažavaju aspekti sa Neptunom na 29. stepenu Riba (sekstil) i retrogradnim Uranom na 27. stepenu Bika (trigon). Pošto su aspekti zapravo osobe, situacije i okolnosti na našem životnom putu, to znači da je neophodno osluškivati dobronamerne savete starih prijatelja (retrogradni Uran), ali i sopstvenu intuiciju (Neptun).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... Delije se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde
Fudbal

0 6

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... "Delije" se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati, navijači Hajduka, "Torcida Split", a tri dana kasnije oglasile su se "delije". Ali, nijednom rečju nisu spomenule ovaj veliki incident.

26. 01. 2026. u 19:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZGOVORIO JE NOVAK I CELA ROD LEJVER ARENA JE ZVIŽDALA! Kakva scena na Australijan openu (VIDEO)

IZGOVORIO JE "NOVAK" I CELA ROD LEJVER ARENA JE ZVIŽDALA! Kakva scena na Australijan openu (VIDEO)