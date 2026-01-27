POSLUŠAJTE SAVETE PRIJATELJA ALI I SVOJU INTUICIJU Astro savet za utorak, 27. januar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče spoj Marsa i Plutona

MARS i Pluton, planete akcije, moći, novca, ali i sukoba i povreda, danas prave konjunkciju na trećem stepenu Vodolije - stepenu kojim upravlja Merkur, simbol komunikacija i mentalnog stanja.

Foto Pixabay free images

Ovaj izazovan aspekt donosi nervozu, podstiče agreisvnost i podiže tenzije; upozorava na opasnost u saobraćaju, na kraćim putovanjima, donosi probleme s dokumentima, prevoznim sredstvima (naročito sa avionima), internetom, bližim okruženjem, braćom, sestrama i rođacima, komšijama...

Najviše će uticati na Vodolije, Lavove, Škorpije i Bikove, i to rođene početkom znaka.

Njegov uticaj delimično ublažavaju aspekti sa Neptunom na 29. stepenu Riba (sekstil) i retrogradnim Uranom na 27. stepenu Bika (trigon). Pošto su aspekti zapravo osobe, situacije i okolnosti na našem životnom putu, to znači da je neophodno osluškivati dobronamerne savete starih prijatelja (retrogradni Uran), ali i sopstvenu intuiciju (Neptun).