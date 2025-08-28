GRIMZBI JE ČUDO: Golman crno-belih oduševio izjavom, ali i odbranama posle senzacije u Engleskoj

ČUDA su moguća i čuda se dešavaju. Jedno veliko fudbalsko čudo priredili su igrači engleskog četvrtoligaša Grimzbija koji su u 2. kolu engleskog Liga kupa eliminisali slavni Mančester junajted posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

FOTO: Tanjug/AP

Domaći, koji tradicionalno nastupaju u crno-belim dresovima za klub koji je osnovan davne 1878. godine su vodili 2:0 na svom stadionu, ali se velikan sa "Old Traforda" na kraju donekle izvadio golovima u finišu za 2:2, a onda se otišlo u ludu i predugačku seriju penala. Posle 26 izvedenih šuteva sa bele tačke slavio je domaćin i tako ispisao jednu od najčudnijih i najlepših stana svoje 147 godina duge istorije.

U malom moru bizarnih detalja sa ove utakmice, jedan od najzanimljivijih je izjava golmana 30-godišnjeg Grimzbija Kristija Pima koji je podbranio šut Mateusa Kunje u petoj seriji.

- Od malena sam navijač Mančester junajted i može se reći da sam napola ljut i razočaran. Mislio sam da ću tokom cele serije da bolje branim šuteve gostiju, ali su oni uporno menjali taktiku, iako sam ih studirao pre utakmice - rekao je Pim koji je slavio sa svojim saigračima kada je napadač Mančester junajteda Brajan Mbueno poslednju loptu poslao visoko preko prečke domaćih.

Trener "đavola" Ruben Amorim je skoro ostao bez reči posle istorijske blamaže, jer Junajted nikada u istoriji nije ispao od četvrtoligaša u Liga kupu Engleske.

- Najiskrenije se izvinjavam svim navijačima našeg kluba. Fudbal je na ovoj utakmici bio pošten prema boljem timu, jer je Grimzbi bio bolji i zasluženo je slavio - rekao je portugalski trener.