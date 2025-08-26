ZVEZDA ĆE IGRATI U LIGI EVROPE: Poznato kad će crveno-beli dobiti protivnike

CRVENA zvezda nije uspela da se plasirala u Ligu šampiona nakon što je eliminisana od Pafosa ukupnim rezultatom 3:2. Crveno-beli se sele u Ligu Evrope, a poznato je i kad će saznati rivale za to takmičenje.

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Žreb će biti održan u petak od 13 časova. Prvak Srbije će dobiti osam rivala sa kojima će se sastati.

Vredi pomenuti da je Crvena zvezda smeštena u drugi šešir.

Podsetimo, utakmice prvog kola Lige Evrope na programu su 24. i 25. septembra.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“