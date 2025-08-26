Fudbal

ZVEZDA ĆE IGRATI U LIGI EVROPE: Poznato kad će crveno-beli dobiti protivnike

Časlav Vuković

26. 08. 2025. u 23:35

CRVENA zvezda nije uspela da se plasirala u Ligu šampiona nakon što je eliminisana od Pafosa ukupnim rezultatom 3:2. Crveno-beli se sele u Ligu Evrope, a poznato je i kad će saznati rivale za to takmičenje.

ЗВЕЗДА ЋЕ ИГРАТИ У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Познато кад ће црвено-бели добити противнике

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Žreb će biti održan u petak od 13 časova. Prvak Srbije će dobiti osam rivala sa kojima će se sastati.

Vredi pomenuti da je Crvena zvezda smeštena u drugi šešir.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, utakmice prvog kola Lige Evrope na programu su 24. i 25. septembra.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMIONI S NOVCEM KREĆU NA MARAKANU! Crvena zvezda nije ušla u Ligu šampiona, a obezbedila neverovatnu zaradu!

"KAMIONI S NOVCEM" KREĆU NA MARAKANU! Crvena zvezda nije ušla u Ligu šampiona, a obezbedila neverovatnu zaradu!