LALATOVIĆ VEĆ IMA NOVI ANGAŽMAN: Doskorašnji trener Budućnosti preuzeo tim iz Superlige Srbije

Doskorašnji trener Budućnosti Nenad Lalatović promovisan je za novog trenera Mladosti iz Lučana.

Ponovo je "Lala" na klupi tima iz Lučana.

- Zadovoljstvo nam je što nam se Lala opet vraća. Imali smo sreće da je raskinuo ugovor u Crnoj Gori. Nismo ni časa časili, stupili smo u kontakt odmah i mislim da smo se u pet minuta dogovorili. Kao što znate prošle godine je to funkcionisalo odlično. Lala je onda prihvatio neke druge, veće izazove, ali mislim da mu je najbolje ovde kod nas. Cilj je da uđemo u plej-of, pa da vidimo dalje kako ćemo. I nadamo se da više nećemo praviti rokade trenera do kraja ove sezone - rekao je na zvaničnoj promociji novog šefa predsednik kluba Vladimir Đorđević.

Lalatović je istakao da mu Lučani itekako odgovaraju i da je srećan što se vratio u ovaj klub.

- Srećan sam što sam se vratio u Mladost. Imao sam stvarno prelepe trenutke ovde. Rezultati koje smo napravili su bili stvarno neverovatni. I svi ti prelepi utisci koje sam nosio kada sam odlazio odavde, pa kada me je Mladost pozvala, Neško i Vlada, nisam se dvoumio neijedne sekunde. Dogovorili smo se u minut i prihvatio sam novi izazov - kaže Lalatović.

Nastavio je da govori o ciljevima za narednu sezonu, koji su u skladu sa klupskom politikom.

- Daćemo sve od sebe da uđemo u plej-of i onda ćemo biti u mirnoj luci. Biće teško. Ove sezone ispada četiri tima, liga je nikad izjednačenija. Pratio sam naravno i dok sam bio u Crnoj Gori. Uostaolom, ovde se o meni piše kao da sam sve vreme bio u Srbiji, isti je đavo da li jesam ili nisam. Tako da ja ko da nisam odlazio odavde. Kažem, biće teško. Ujednačena liga, fenomenalno suđenje, ali četiri tima ispadaju. Ako Bog da mi da uđemo u plej-of i da ne razmišljamo o ostalim stvarima.

