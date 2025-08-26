EUFORIJA TRESE SRBIJU! Puna "Marakana" čeka Engleze, ostale ulaznice za samo još jednu tribinu
Srbija će 9. septembra dočekati Englesku na stadionu "Rajko Mitić" (20.45) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a utisak je da će tribine biti popunjene do poslednjeg mesta.
Interesovanje za meč je bilo ogromno, pa je tako FSS sada saopštio da samo još jedna tribina nije rasprodata.
- Interesovanje za utakmicu između Srbije i Engleske je ogromno i preostale su još samo ulaznice za severnu tribinu. Ulaznice koštaju 500 dinara i možete ih kupiti putem sajta tiicket.rs, kao i na blagajni stadiona Rajko Mitić", navode iz FSS.
- Obezbedite svoje mesto na vreme i podržite Orlove na putu do novog velikog uspeha", dodaje se.
Podsećanja radi, Srbija ima četiri boda iz prve dve utakmice kvalifikacija, dok su Englezi na devet (iz tri utakmice).
