ZVEZDO, POPRAVNOG NEMA! Šampion Srbije već u avgustu igra meč sezone

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 sat gostuju ekipi kiparskog Pafosa u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Pafosa su u prvoj utakmici, koja je odigrana pre sedam dana u Beogradu, pobedili rezultatom 2:1.

"Svi su igrači pošli sa nama i videćemo za minutažu. Svi su spremni i mogu da igraju. Mislim da će biti drugačija utakmica, jer je prvih 90 minuta već odigrano. Pafos ima taj gol prednosti, sad da li ćemo nešto očekivati ili imamo neka iznenađenja od strane Pafosa to ne znam", rekao je Milojević na konferenciji za medije u Limasolu.

"U svakom slučaju moramo da budemo bolji nego što smo bili u Beogradu. Ako budemo bili na nivou kao u Beogradu, jako su nam male šanse da uradimo bilo šta. Mislim da su momci dobro trenirali ove nedelje. Igrači su svesni situacije. Ostaje nam drugo poluvreme", dodao je trener Zvezde.

Milojević je ponovio da fudbaleri Zvezde moraju da odigraju mnogo bolje nego u prvoj utakmici u Beogradu.

"Što se tiče utakmice, okarakterisana je kao utakmica godine, decenije, veka... Ovo je samo jedna utakmica i ništa više. Trebalo bi da se fokusiramo na teren, da odigramo i budemo mnogo bolji nego u prvoj utakmici. Igramo protiv ozbiljnog protivnika, ali znamo našu situaciju, svesni smo i mi i igrači. Imamo taj zaostatak i treba da izađemo i damo sve da dođemo do cilja koji je zacrtan i koji smo sami zacrtali", naveo je Milojević.

Trener Zvezde je govorio i o vremenskim uslovima na Kipru.

"Što se tiče uslova, složićemo se i znamo da su uslovi specifični, mi možemo najmanje da pričamo o uslovima i da razmišljamo. Nemamo vremena i ne možemo da razmišljamo o uslovima. Moramo da izađemo i pokažemo snagu na terenu, bez obzira na to kakvi su uslovi. Utakmica se igra u kasnim uslovima, jer će to biti u 22 časa uveče, kako je jednima, tako je i drugima. Oni su adaptiraniji. Ali mi sa ovim rezultatom ne možemo da imamo alibi, niti da imamo da je do vremenskih uslova", istakao je Milojević.

On je naglasio da ima spreman plan za duel sa Pafosom.

"Imamo još da se spremimo, u svakom slučaju ne verujem da će Pafos kalkulisati. Obe ekipe su bez kalkulacija. Sigurno zavisi od svake ekipe na šta će se opredeliti, mi ćemo igrati našu igru kao što smo igrali. Nikad nisam gledao fudbal da se branim da bi se branio, ili srljao da bi napadao. Igraćemo ono što treniramo", rekao je trener šampiona Srbije.

Milojević nijednom nije izgubio dvomeč u kvalifikacijama u evropskim takmičenjima.

"Ja sam svakako rekao da više verujem u rad nego bilo šta drugo. To su stvari koje me ne opterećuju, niti motivišu. Jednostavno, ovde je fudbal. Fudbal se igra, tako da u ovom trenutku, ne razmišljam o tome, niti mi je fokus na tome. Više sam realan, pokušavam da budem realan čovek, a realnost je takva da smo u nezavidnoj situaciji shodno rezultatu iz Beograda", izjavio je Milojević.

Trener Zvezde je odgovorio i na pitanje da li je ekipa vežbala izvođenje penala.

"Mi jedanaesterce treniramo svaki dan, da dođemo pred utakmicu bi trenirali, šutirali smo penale, da bismo nešto uvežbavali. To je moja filozofija, ne pričam, možda se neko slaže ili ne. U svakom slučaju, videćemo kako će se utakmica odvijati", rekao je Milojević.

Bolji iz duela između Zvezde i Pafosa igraće u grupnoj fazi Lige šampiona, dok će poraženi nastaviti takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope.

