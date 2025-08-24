Fudbal

DA LI SE JUVENTUS OGREŠIO O SRBINA? Vlahović ušao sa klupe i postigao gol u Seriji A (VIDEO)

Časlav Vuković

24. 08. 2025. u 22:45

JASNO je trener Juventusa Igor Tudor pre početka ove sezone rekao da ne računa na Dušana Vlahovića. Ipak, dao mu je šansu na startu Serije A protiv Parme, a ovaj mu je odgovorio pogotkom.

ДА ЛИ СЕ ЈУВЕНТУС ОГРЕШИО О СРБИНА? Влаховић ушао са клупе и постигао гол у Серији А (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Phelan Ebenhack

Klub iz Torina je kao domaćin pobedio sa 2:0, a Srbin je na teren ušao u 80. minutu i samo četiri minuta kasnije upisao se u strelce. On je ispratio centaršut Kenana Jildiza i nije mu bilo teško da savlada Ziona Suzukija

Možda je ovo poruka za sve u klubu da promene mišljenje, ali ipak se čini da mu je ovo poslednji pogodak u dresu "stare dame".

Prvi gol na utakmici postigao je Džonatan David u 59. minutu, a asistent je bio takođe turski fudbaler.

Juventus je na sjajan način počeo sezonu, a u drugom kolu prvenstva Italije gostuje Đenovi (31. avgust, 18.30).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu