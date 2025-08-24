DA LI SE JUVENTUS OGREŠIO O SRBINA? Vlahović ušao sa klupe i postigao gol u Seriji A (VIDEO)
JASNO je trener Juventusa Igor Tudor pre početka ove sezone rekao da ne računa na Dušana Vlahovića. Ipak, dao mu je šansu na startu Serije A protiv Parme, a ovaj mu je odgovorio pogotkom.
Klub iz Torina je kao domaćin pobedio sa 2:0, a Srbin je na teren ušao u 80. minutu i samo četiri minuta kasnije upisao se u strelce. On je ispratio centaršut Kenana Jildiza i nije mu bilo teško da savlada Ziona Suzukija.
Možda je ovo poruka za sve u klubu da promene mišljenje, ali ipak se čini da mu je ovo poslednji pogodak u dresu "stare dame".
Prvi gol na utakmici postigao je Džonatan David u 59. minutu, a asistent je bio takođe turski fudbaler.
Juventus je na sjajan način počeo sezonu, a u drugom kolu prvenstva Italije gostuje Đenovi (31. avgust, 18.30).
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
24. 08. 2025. u 20:01
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
24. 08. 2025. u 12:23
"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
24. 08. 2025. u 16:48
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)