DA LI SE JUVENTUS OGREŠIO O SRBINA? Vlahović ušao sa klupe i postigao gol u Seriji A (VIDEO)

JASNO je trener Juventusa Igor Tudor pre početka ove sezone rekao da ne računa na Dušana Vlahovića. Ipak, dao mu je šansu na startu Serije A protiv Parme, a ovaj mu je odgovorio pogotkom.

FOTO: Tanjug/AP/Phelan Ebenhack

Klub iz Torina je kao domaćin pobedio sa 2:0, a Srbin je na teren ušao u 80. minutu i samo četiri minuta kasnije upisao se u strelce. On je ispratio centaršut Kenana Jildiza i nije mu bilo teško da savlada Ziona Suzukija.

Možda je ovo poruka za sve u klubu da promene mišljenje, ali ipak se čini da mu je ovo poslednji pogodak u dresu "stare dame".

Prvi gol na utakmici postigao je Džonatan David u 59. minutu, a asistent je bio takođe turski fudbaler.

Juventus je na sjajan način počeo sezonu, a u drugom kolu prvenstva Italije gostuje Đenovi (31. avgust, 18.30).

