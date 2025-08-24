JUNAJTED I DALJE BEZ POBEDE: "Crveni đavoli" poveli, ali ostali bez tri boda u Londonu (VIDEO)

ODIGRAO je Mančester junajted na startu Premijer lige dobro protiv Arsenala, ali nije nagrađen pozitivnim rezultatom. "Crveni đavoli" ni na prvom gostovanju u sezoni nisu uspeli da osvoje tri boda, pošto su odigrali nerešeno sa Fulamom - 1:1.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Furiozno su izabranici Rubena Amorima počeli utakmicu i pravo je čudo kako posle 14 minuta nisu imali prednost.

Tri sjajne prilike imao je Mateus Kunja. Jednom je prebacio gol, drugi put je pogodio stativu, a treći njegov pokušaj je odličnom intervencijom zaustavio Bernd Leno.

Najbolju priliku da povede Junajted je imao u 38. minutu. Nakon reakcije iz VAR sobe sudija Kris Kavano je pokazao na belu tačku. Loptu je namestio Bruno Fernandeš, ali je posleo loptu preko gola. Portugalac je posle pet vezanih pogodaka sa 11 metara promašio najstrožu kaznu.

Gosti su bili ti koji su prvi došli do vođstva. Igrao se 58. minut kad je Leni Joro bio najviši u skoku nakon centaršuta Brajan Mbeuma iz kornera. Na putu ka golu lopta je zakačila Rodriga Muniza i završila u mreži domaćina.

Fulam je nakon primljenog pogotka krenuo u ofanzivu kako bi što pre stigao do izjednačenja i to su uspeli da urade.

DUEL Saša Lukić i Mateus Kunja/FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Marko Silva je pogodio sa izmenom. Emil Smit Rou je na teren ušao u 71. minutu, a već u 73. je pogodio za 1:1. On je odlično ispratio centaršut Aleksa Ivobija i matirao Altaja Bajindira.

Do kraja utakmice tim iz Londona je bio agilniji, više je napadao, ali rezultat se nije promenio i obe ekipe su morale da se zadovolje po jednim osvojenim bodom.

Vredi pomenuti da je celu utakmicu za domaćina odigrao reprezentativac Srbije Saša Lukić.

Junajted će u narednom kolu dočekati Barnli, a Fulam gostuje Čelsiju.

