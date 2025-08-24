LEGENDA BRANI STANKOVIĆA: Ne sviđaju mi se priče o Dejanovoj ostavci
SPARTAK iz Moskve je pobedom nad Rubinom (2:0) prekinuo seriju od četiri poraza. Raspoloženje u ekipi se popravilo, a podršku Dejanu Stankoviću, treneru crveno-belih pružio je nekadašnji fudbaler ovog kluba Aleksandar Mostovoj.
Legendarni vezista je istakao da mu se ne sviđaju priče o otkazu bivšeg strategu Crvene zvezde.
- Ne sviđa mi se što su reči o ostavci Dejana počele da se pojavljuju već posle prve utakmice. Mnoge naše ekipe osvajaju isti broj bodova kao Spartak, a mnoge i manje, pa opet niko ne govori o ostavkama. Hajde da sačekamo. Predstoji nekoliko utakmica, Spartak će ih dobiti i biće u vodećoj grupi - rekao je Mostovoj za "Match TV".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Smatra da je prerano da se daju ocene i bilo kakvi zaključci.
- Za samo nekoliko utakmica pitanje ostavke i Stankovićeve budućnosti bi moglo da bude zatvoreno. Na poluvremenu utakmice sa Zenitom rezultat je bio 2:1. Svi su vikali, navijači su strastveno bodrili, brinuli. Spartak po igri još nikome nije bio inferioran ove sezone, koliko god banalno to zvučalo. Dinamo, Spartak i Zenit će svakako osvojiti svoje bodove. Naravno da će biti pri vrhu. Ne mogu da poverujem da će sa fudbalerima takvog kvaliteta završiti na 10, 11. ili 12. mestu - zaključio je Mostovoj.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Spartak se posle šest kola Premijer lige Rusije nalazi na osmom mestu na tabeli sa osam bodova, ima sedam manje od vodećeg Krasnodara.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
24. 08. 2025. u 12:23
"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
24. 08. 2025. u 16:48
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)