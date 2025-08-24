LEGENDA BRANI STANKOVIĆA: Ne sviđaju mi se priče o Dejanovoj ostavci

SPARTAK iz Moskve je pobedom nad Rubinom (2:0) prekinuo seriju od četiri poraza. Raspoloženje u ekipi se popravilo, a podršku Dejanu Stankoviću, treneru crveno-belih pružio je nekadašnji fudbaler ovog kluba Aleksandar Mostovoj.

Legendarni vezista je istakao da mu se ne sviđaju priče o otkazu bivšeg strategu Crvene zvezde.

- Ne sviđa mi se što su reči o ostavci Dejana počele da se pojavljuju već posle prve utakmice. Mnoge naše ekipe osvajaju isti broj bodova kao Spartak, a mnoge i manje, pa opet niko ne govori o ostavkama. Hajde da sačekamo. Predstoji nekoliko utakmica, Spartak će ih dobiti i biće u vodećoj grupi - rekao je Mostovoj za "Match TV".

Smatra da je prerano da se daju ocene i bilo kakvi zaključci.

- Za samo nekoliko utakmica pitanje ostavke i Stankovićeve budućnosti bi moglo da bude zatvoreno. Na poluvremenu utakmice sa Zenitom rezultat je bio 2:1. Svi su vikali, navijači su strastveno bodrili, brinuli. Spartak po igri još nikome nije bio inferioran ove sezone, koliko god banalno to zvučalo. Dinamo, Spartak i Zenit će svakako osvojiti svoje bodove. Naravno da će biti pri vrhu. Ne mogu da poverujem da će sa fudbalerima takvog kvaliteta završiti na 10, 11. ili 12. mestu - zaključio je Mostovoj.

Spartak se posle šest kola Premijer lige Rusije nalazi na osmom mestu na tabeli sa osam bodova, ima sedam manje od vodećeg Krasnodara.

