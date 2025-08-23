NOVI SAD TUGUJE! Preminuo legendarni trener Vojvodine
Srpski odbojkaški trener Zoran Nikolić preminuo je u 61. godini.
Nikolić je rođen 1964. godine, a igračku karijeru je počeo u Vojvodini. Za prvi tim je igrao od 1984. do 1990. godine, a za to vreme je osvojio dve šampionske titule, jedan Kup Jugoslavije i treće mesto u Kupu evropskih šampiona u sezoni 1988/89.
Nakon Vojvodine je otišao u inostranstvo gde je igrao za Bajer Vupertal i ASV Salzburg, a potom se posvetio trenerskom poslu, ostavljajući dubok trag u brojnim klubovima u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim zemljama.
Vojvodina mu je uvek bila u srcu. Redovno je pratio utakmice kluba i bio oslonac mladim generacijama.
SRBIJA BRANI ZLATO U BANKOKU: Cilj je jasan, treća titula svetskog prvaka zaredom!
NAŠE voljene odbojkašice pohod na novo svetsko zlato započinju protiv Ukrajine sa kojom se sastaju od 15.30 u "Indor Huamar stadionu".
23. 08. 2025. u 09:40
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)