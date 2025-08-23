NOVI SAD TUGUJE! Preminuo legendarni trener Vojvodine

Srpski odbojkaški trener Zoran Nikolić preminuo je u 61. godini.

Foto: Pixabay

Nikolić je rođen 1964. godine, a igračku karijeru je počeo u Vojvodini. Za prvi tim je igrao od 1984. do 1990. godine, a za to vreme je osvojio dve šampionske titule, jedan Kup Jugoslavije i treće mesto u Kupu evropskih šampiona u sezoni 1988/89.

Nakon Vojvodine je otišao u inostranstvo gde je igrao za Bajer Vupertal i ASV Salzburg, a potom se posvetio trenerskom poslu, ostavljajući dubok trag u brojnim klubovima u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim zemljama.

Vojvodina mu je uvek bila u srcu. Redovno je pratio utakmice kluba i bio oslonac mladim generacijama.