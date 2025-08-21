"GROBARI" OVO NISU OČEKIVALI: Evo šta je upravo uradio klub iz Hrvatske

Fudbaleri Rijeke i Paok-a igraće dvomeč za ulazak u Ligu Evrope, a ta utakmica izaziva veliku pažnju zbog vaternih navijača obe ekipe.

EPA

Prva utakmica se igra u Hrvatskoj, gde fudbaleri iz Soluna neće imati podršku navijača, kojima je zabranjen ulazak u zemlju.

Ova odluka je donesena pre svega iz bezbednosnih razloga, kako ne bi došlo do eventualnig incidenata između dve navijačke grupe. Pogotovo ako znamo da bi verovatno i veliki broj Srba došao u Rijeku, pošto su navijači Partizana i Paoka u bratskim odnosima, te bi sigurno bila velika podrška i "grobara" u Hrvatskoj.

Fudbaleri PAOK su u prethodnom kolu imali mnogo problema sa ekipom Volfsbergera, gde su prošli dalje sa svega jednim postignutim golom u dve utakmice, dok je Rijeka jedva izašla na kraj sa predstavnikom Irske.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“