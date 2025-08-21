Fudbal

"GROBARI" OVO NISU OČEKIVALI: Evo šta je upravo uradio klub iz Hrvatske

Новости онлајн

21. 08. 2025. u 15:26

Fudbaleri Rijeke i Paok-a igraće dvomeč za ulazak u Ligu Evrope, a ta utakmica izaziva veliku pažnju zbog vaternih navijača obe ekipe.

ГРОБАРИ ОВО НИСУ ОЧЕКИВАЛИ: Ево шта је управо урадио клуб из Хрватске

EPA

Prva utakmica se igra u Hrvatskoj, gde fudbaleri iz Soluna neće imati podršku navijača, kojima je zabranjen ulazak u zemlju. 

Ova odluka je donesena pre svega iz bezbednosnih razloga, kako ne bi došlo do eventualnig incidenata između dve navijačke grupe. Pogotovo ako znamo da bi verovatno i veliki broj Srba došao u Rijeku, pošto su navijači Partizana i Paoka u bratskim odnosima, te bi sigurno bila velika podrška i "grobara" u Hrvatskoj.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Fudbaleri PAOK su u prethodnom kolu imali mnogo problema sa ekipom Volfsbergera, gde su prošli dalje sa svega jednim postignutim golom u dve utakmice, dok je Rijeka jedva izašla na kraj sa predstavnikom Irske. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku