"GROBARI" OVO NISU OČEKIVALI: Evo šta je upravo uradio klub iz Hrvatske
Fudbaleri Rijeke i Paok-a igraće dvomeč za ulazak u Ligu Evrope, a ta utakmica izaziva veliku pažnju zbog vaternih navijača obe ekipe.
Prva utakmica se igra u Hrvatskoj, gde fudbaleri iz Soluna neće imati podršku navijača, kojima je zabranjen ulazak u zemlju.
Ova odluka je donesena pre svega iz bezbednosnih razloga, kako ne bi došlo do eventualnig incidenata između dve navijačke grupe. Pogotovo ako znamo da bi verovatno i veliki broj Srba došao u Rijeku, pošto su navijači Partizana i Paoka u bratskim odnosima, te bi sigurno bila velika podrška i "grobara" u Hrvatskoj.
Fudbaleri PAOK su u prethodnom kolu imali mnogo problema sa ekipom Volfsbergera, gde su prošli dalje sa svega jednim postignutim golom u dve utakmice, dok je Rijeka jedva izašla na kraj sa predstavnikom Irske.
