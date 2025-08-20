Fudbal

VEZISTA NA OSTRVU: Bivši fudbaler Crvene zvezde otišao u Čempionšip

Filip Milošević

20. 08. 2025. u 15:35

Dosadašnji fudbaler Notingem Foresta i reprezentativac Novog Zelanda Marko Stamenić potpisao je ugovor sa Svonsijem, saopštio je danas velški klub.

ВЕЗИСТА НА ОСТРВУ: Бивши фудбалер Црвене звезде отишао у Чемпионшип

M. Vukadinović

U saopštenju se ne navode detalji ugovora.

Stamenić (23) je u Notingem Forest stigao 2024. godine iz Crvene zvezde, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Olimpijakosu. 

On je pre Zvezde igrao za Koge, Kopenhagen, Tim Velington i Vestern Suburbs. Za reprezentaciju Novog Zelanda odigrao je 31 meč i postigao je tri gola.

Fudbaleri Svonsija se nalaze na 15. mestu na tabeli Čempionšipa sa tri boda.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu