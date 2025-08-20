VEZISTA NA OSTRVU: Bivši fudbaler Crvene zvezde otišao u Čempionšip
Dosadašnji fudbaler Notingem Foresta i reprezentativac Novog Zelanda Marko Stamenić potpisao je ugovor sa Svonsijem, saopštio je danas velški klub.
U saopštenju se ne navode detalji ugovora.
Stamenić (23) je u Notingem Forest stigao 2024. godine iz Crvene zvezde, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Olimpijakosu.
On je pre Zvezde igrao za Koge, Kopenhagen, Tim Velington i Vestern Suburbs. Za reprezentaciju Novog Zelanda odigrao je 31 meč i postigao je tri gola.
Fudbaleri Svonsija se nalaze na 15. mestu na tabeli Čempionšipa sa tri boda.
