KAKVE REČI ZVEZDANA TERZIĆA! "Zvezda je bolji tim i plasiraće se u Ligu šampiona"

U sportu je najlepše jutro posle pobede i najteže jutro posle poraza. Tako je oduvek bilo i biće, ali sam evo danas kad je sve prenocilo, uvereniji nego ikad da cemo i ove godine igrati Ligu šampiona, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zvezda je sinoć u Beogradu poražena od kiparskog Pafosa 2:1 i odluku o plasmanu u grupnu fazu elitnog takmičenja doneće revanš u Limasolu.

- Bez obzira na nedopustivo slabu utakmicu koji smo sinoć odigrali, uveren sam da smo bolji tim od Pafosa i da ćemo sledećeg utorka pobediti i igrati najjače UEFA takmičenje- istakao je Terzić za Tanjug i dodao:

- Jesmo sinoć loše odigrali utakmicu, imali smo i neviđen peh da primimo gol u prvom minutu, nije nas ni lopta htela u gol kad smo ga morali dati, jesmo posle izgubili sigurnost i grešili smo - kaže Zvezdin direktor.

Šampion Srbije će biti igrački jači na Kipru.

- Vratiće nam se za revanš nama bitni igrači Krunić, Radonjić i Arnautović, bićemo sedam dana pametniji i sigurno u mnogo boljem izdanju nego sinoć. Bez namere da negiram sinoć odličnu igru našeg protivnika, njihove pobede protiv Makabija i Dinama iz Kijeva, ne želim da negiram velika ulaganja i rast kluba sa Kipra, smatram da je Crvena zvezda u ovom trenutku bolji tim, sa boljim igračima i boljim trenerom, naglašava Terzić.

Zvezdan Terzić / FOTO: FK Crvena zvezda

Prvi čovek kluba je i pored negativnog rezultata u Beogradu i dalje optimista.

- Mnogo smo novca, truda, energije, ljubavi i vremena utrošili na stvaranje ovog tima da bi tek tako prihvatili ocene da je Liga Evrope prava mera takmičenja za Crvenu zvezdu. Ne, prava mera za Crvenu zvezdu je Liga šampiona i to ćemo pokazati sledećeg utorka na gostujućem terenu. Verujem u ovu Crvenu zvezdu - zaključio je Terzić.

