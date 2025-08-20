KAKVE REČI ZVEZDANA TERZIĆA! "Zvezda je bolji tim i plasiraće se u Ligu šampiona"
U sportu je najlepše jutro posle pobede i najteže jutro posle poraza. Tako je oduvek bilo i biće, ali sam evo danas kad je sve prenocilo, uvereniji nego ikad da cemo i ove godine igrati Ligu šampiona, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.
Zvezda je sinoć u Beogradu poražena od kiparskog Pafosa 2:1 i odluku o plasmanu u grupnu fazu elitnog takmičenja doneće revanš u Limasolu.
- Bez obzira na nedopustivo slabu utakmicu koji smo sinoć odigrali, uveren sam da smo bolji tim od Pafosa i da ćemo sledećeg utorka pobediti i igrati najjače UEFA takmičenje- istakao je Terzić za Tanjug i dodao:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Jesmo sinoć loše odigrali utakmicu, imali smo i neviđen peh da primimo gol u prvom minutu, nije nas ni lopta htela u gol kad smo ga morali dati, jesmo posle izgubili sigurnost i grešili smo - kaže Zvezdin direktor.
Šampion Srbije će biti igrački jači na Kipru.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Vratiće nam se za revanš nama bitni igrači Krunić, Radonjić i Arnautović, bićemo sedam dana pametniji i sigurno u mnogo boljem izdanju nego sinoć. Bez namere da negiram sinoć odličnu igru našeg protivnika, njihove pobede protiv Makabija i Dinama iz Kijeva, ne želim da negiram velika ulaganja i rast kluba sa Kipra, smatram da je Crvena zvezda u ovom trenutku bolji tim, sa boljim igračima i boljim trenerom, naglašava Terzić.
Prvi čovek kluba je i pored negativnog rezultata u Beogradu i dalje optimista.
- Mnogo smo novca, truda, energije, ljubavi i vremena utrošili na stvaranje ovog tima da bi tek tako prihvatili ocene da je Liga Evrope prava mera takmičenja za Crvenu zvezdu. Ne, prava mera za Crvenu zvezdu je Liga šampiona i to ćemo pokazati sledećeg utorka na gostujućem terenu. Verujem u ovu Crvenu zvezdu - zaključio je Terzić.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
ZVEZDA VEĆ PRECRTANA! Evo kolike su šanse šampiona Srbije da se plasira u Ligu šampiona
20. 08. 2025. u 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
20. 08. 2025. u 12:23
GOTOVO JE! Bivši fudbaler Crvene zvezde oblači dres Atalante
20. 08. 2025. u 11:17
DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU! Crvena zvezde ovo nije doživela od 2016. godine
20. 08. 2025. u 08:40
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)