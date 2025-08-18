DVE LOŠE VESTI ZA ZVEZDU! Vladan Milojević pred Pafos otkrio šta se dešava!

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak igraju protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a strateg srpskog prvaka Vladan Milojević na zanimljiv način je govorio pred taj megdan.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Pafos je jedna ekipa... Imao sam prilike, kada sam kao trener radio na Kipru, da vidim kako kao ekipa rastu. Dominantni su postali u međuvremenu, naročito prošle godine. Sa novim gazdama su "razbili" vodeću šestorku kiparskog fudbala. Imaju dobrog trenera, Karseda, iskusan je, dosta godina je bio pomoćnik gospodinu Emeriju. Malo je netepično za Kiprane to što oni rade, imaju strpljenja, imaju izuzetno dobar skauting... - počeo je Zvezdin trener i gotovo u dahu dodao:

- Oni su izbacili ne samo Dinamo Kijev, već i Makabi, dve ozbiljne ekipe. Treba ih apsolutno (poštovati)... a mislim da su moji igrači svesni toga, da igramo protiv jako ozbiljnog rivala. U plej-ofu Lige šampiona i nema slabih suparnika. Ali, uz sav respekt koji imaju sa naše strane, nema tu ništa više od toga. Mislim da smo se pripremili dobro. Videćemo kako će to biti. Šta bi bilo naše oružje? Videćemo... Pafos igra atipičan fudbal, brzo, direktno. Sve su to stranci, iskusni igrači. Biće jedna zanimljiva utakmica, pa ćemo videti šta smo spremili.

Loše vesti: Tandem nije spreman!

- Sigurno da bih voleo da imam sve igrače na raspolaganju. Ne možemo da utičemo na supsenzije, ali računam na sve ostale igrače, da će da odrade svoj deo posla. Što se tiče Radonjića i Arnautovića, oni su u fazi rehabilitacije i verovatno nećemo računati na njih za ovu prvu utakmicu sa Pafosu.

Mirko Ivanić i Vladan Milojević pred Zvezda - Pafos / FOTO: FK Crvena zvezda

Pafos je u gostima pobedio dva prethodna rivala na putu ka Ligi šampiona, pa je Milojević upitan o tome, i da li će novi štoper Učena zaigrati u utorak:

- Pa, i ne brine me (taj učinak Pafosa u gostima). Ulog jeste veliki, igraju se dve utakmice. Dobra su ekipa, respektujem ih, ali ne više od toga. Oni su stvarno dobra, poletna ekipa, u dobrom su trenutku. Prošli su dva jako dobra tima i kod njih su, jednostavno, velika očekivanja. Ali, mislim da smo se dobro pripremili. Svi jedva čekamo utakmicu pred našim navijačima, a nadam se da će biti još veći broj njih na tribinama nego protiv Leha. Što se Učene tiče, polako se priključuje našem radu i sigurno da će biti u konkurenciji - ostao je pomalo zagonetan šef Zvezdinog stručnog štaba.

Kiparski fudbal grabi krupnim koracima

- Sem Pafosa, Kiprani imaju Omoniju i AEK koji igraju ove sedmice plej-of, i sigurno će ta zemlja imati dva predstavnika u grupnoj fazi. A uz to je Aris ispao od grčkog AEKA tek posle produžetaka. Pafos i Aris su mlade ekipe, bile su između prve i druge lige, ali stigle su nove gazde. I, sa velikim ulaganjem, dolaskom dobrih igrača i dobrih trenera, imate da je sada to vrlo izjednačeno prvenstvo. I ne samo ta dva kluba, već i Omonija i AEK imaju bogate vlasnike. Cela priča se i vrti oko toga koliko je tu novca.

Koliko je Pafos jači od Leha?

- Ne možemo mi to da merimo, ali reći ću da Pafos igra drugačiji stil. Leh je izuzetno dobra ekipa, pričali smo o tome, videli ste i sami. Sada ćemo uzeti u obzir da je ovo "kiparski fudbal", ali u celom Pafosu ako ima četvorica koji pričaju grčki. Priča se na stranim jezicima... Razlika između Leha i njih je u potpuno drugačijem stilu, jer Pafos igra konkretnije, direktnije, na tranziciju. Nezgodnija su ekipa od poljskog prvaka - istakao je Zvezdin trener.

A od čega Pafos strepi?

- Sigurno je da oni imaju respekt prema Zvezdi kao klubu, poštuju našu istoriju. Znate da su Kiprani jedna od evropskih zemalja koje su uvek podržavale Srbiju. Kiparski narod je predivan narod, dobar narod. Sa druge strane, kako oni nas vide, ne bih mogao da znam. A sam Pafos... Bilo bi malo degutantno da ih hvalimo previše, ali svakako su ozbiljna ekipa - zaključio je Vladan Milojević.

Utakmica Zvezda - Pafos igra se u utorak, 19. avgusta, od 21 sat uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“