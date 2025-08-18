SKANDAL U HRVATSKOJ! Torcida napravila neviđeni haos u Splitu (VIDEO)
TOTALNI haos na "Poljudu"!
Šokantna eliminacija Hajduka u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija od Dinama iz Tirane teško je pala najvatrenijim pristalicama hrvatskog kluba.
Popularna Torcida izgubila je strpljenje nakon još jednog sramnog izdanja svojih fudbalera u evropskim kvalifikacijama, pa je nakon blamaže u Albaniji osula paljbu po svojim fudbalerima.
Iako je njihov klub u nedelju zabeležio ubedljiv trijumf na Poljudu protiv Slaven Belupa u domaćem prvenstvu (3:0), igrači su dobili salve zvižduka i uvreda od svojih najvernijih pristalica.
Na početku utakmice čuli su se zvižduci i topovski udari, a onda su usledile i žestoke uvrede. Poručili su navijači svojim fudbalerima da su pi***** i skandirali "Srami se Hajduče".
U jednom momentu podigli su i transparent na kom je pisalo:
"Godinama je scenario isti, jesen u Evropi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba p***ama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?"
Nisu se na tome zaustavili... Nakon utakmice kada su igrači krenuli ka tribini kako bi pozdravili najvatrenije pristalice svog kluba, Torcida ih je zasula bakljama.
