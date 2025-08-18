SKANDAL U HRVATSKOJ! Torcida napravila neviđeni haos u Splitu (VIDEO)

TOTALNI haos na "Poljudu"!

FOTO: EPA

Šokantna eliminacija Hajduka u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija od Dinama iz Tirane teško je pala najvatrenijim pristalicama hrvatskog kluba.

Popularna Torcida izgubila je strpljenje nakon još jednog sramnog izdanja svojih fudbalera u evropskim kvalifikacijama, pa je nakon blamaže u Albaniji osula paljbu po svojim fudbalerima.

Iako je njihov klub u nedelju zabeležio ubedljiv trijumf na Poljudu protiv Slaven Belupa u domaćem prvenstvu (3:0), igrači su dobili salve zvižduka i uvreda od svojih najvernijih pristalica.

Na početku utakmice čuli su se zvižduci i topovski udari, a onda su usledile i žestoke uvrede. Poručili su navijači svojim fudbalerima da su pi***** i skandirali "Srami se Hajduče".

U jednom momentu podigli su i transparent na kom je pisalo:

"Godinama je scenario isti, jesen u Evropi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba p***ama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?"

Hajduk Split win 3:0. 17/08/2025. Players go to celebrate in front of their fans. Split ultras are not happy with being knocked out of Europe last week.#groundhopping pic.twitter.com/8UspykxyCg — eliyerknow (@eliyerknow) August 17, 2025

Nisu se na tome zaustavili... Nakon utakmice kada su igrači krenuli ka tribini kako bi pozdravili najvatrenije pristalice svog kluba, Torcida ih je zasula bakljama.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu