ODLUČENO: Evo kada i gde će biti komemoracija povodom smrti Den Tane

U subotu, 16. avgusta 2025, u 91. godini preminuo je Den Tana, legendarni fudbalski radnik, a danas je određeno i kada će biti održana komemoracija.

Foto Tanjug

Kako je saopštio aktuleni prvak Srbije u fudbalu, FK Crvena zvezda, u Medija centru stadiona “Rajko Mitić” u utorak, 19. avgusta od 10 časova biće održati komemoracija Dobrivoju Tanasijeviću, Den Tani.

A Fudbalski savez Srbije je njegov odlazak opisao sledećim rečima:

"Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Dovoljno je bilo reći Den Tana. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde.

Rođen pre 90 godina u Čibutkovici, igrao je u omladinskom timu Crvene zvezde. Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi.

U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije mogao, pa je 1973. godine kupio engelski Brentford. Napustio je „Pčelice“ 2002. godine, a 2008. godine postao je predsednik Crvene zvezde.

Fudbal mu je bio velika ljubav, ali još kao mlad shvatio je da ga privlači i svet filma. Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, što je praktično bio njegov ulazak u filmsku industriju. Imao je nekoliko manjih uloga, ali uslovno rečeno, slavu je stekao po restoranu dobre usluge i hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.

Bio je veliki obožavalac najveći asova sa ovih prostora, divio se liku i delu Dragana Stojkovića, voleo ga kao igrača, kasnije i kao selektora Srbije. Bio je gotovo redovan na utakmicama državnog tima, u zemlji i inostranstvu, iskrena podrška velikog patriote.

Fudbalski savez Srbije izržava iskreno saučešće porodici Dobrivoja Tanasijevića, Den Tane."

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović