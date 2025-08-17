Fudbal

ZVEZDAŠI, NE ZANOSITE SE! Pafos je mnogo ozbiljniji tim nego se misli

17. 08. 2025. u 11:55

Pafos, poslednja prepreka Crvene zvezde na putu do grupne faze Lige šampiona, mnogo je teži rival nego što "obični poznavaoci" fudbala dva dana uoči meča pretpostavljaju.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kiparski klub, osnovan pre samo 11 godina, prema Transfermarktu vredi "samo" 20,85 miliona evra, a na putu do plej-ofa eliminisao je Makabi iz Tel Aviva (34,70 miliona) i Dinamo iz Kijeva (90,60 miliona).

Sa druge strane, vrednost Zvezdinog tima procenjena je na 79,20 miliona.

Takođe, poseban oprez neophodan je zbog činjenice da je Pafos i protiv Makabija i protiv Dinama pobedio na gostujućem terenu rezultatom 1:0.

Utakmica između Crvene zvezde i Pafosa igra se u utorak od 21 sat na stadionu Rajko Mitić.

