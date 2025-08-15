Fudbal

"IMALI SMO SREĆE" Vladan Milojević ovako je prokomentarisao meč Mladost - Zvezda

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 08. 2025. u 23:01

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali ekipu Mladosti u Lučanima rezultatom 1:4 u petom kolu Superlige Srbije, a trener Vladan Milojević je po završetku meča izneo prve utiske.

ИМАЛИ СМО СРЕЋЕ Владан Милојевић овако је прокоментарисао меч Младост - Звезда

FOTO: M. Vukadinović

- Došli smo da osvojimo tri boda, znali smo da će biti teško, kao i da je Mladost jako iskusna i kvalitetna ekipa, sa svojim stilom igre.  Videli ste koliko im malo treba da daju gol, međutim imali smo sreće pa smo vrlo brzo okrenuli rezultat. Mislim da je bila jako lepa fudbalska predstava, u jednom lepom i divnom ambijentu. Hvala publici što je došla, našim navijačima i naravno, jedna sjajna partija Kataija koji je reći ću samo Magiko i ništa više - rekao je strateg crveno-belih.

Iskoristio je priliku trener Vladan Milojević da pozove sve navijače da pruže podršku Zvezdi na Marakani u borbi za ligašku fazu Lige šampiona u prvoj utakmici protiv Pafosa koju crveno-beli igraju u utorak od 21 čas.

- Znači nam svaka pobeda, a opet sa druge strane iskoristiću priliku da pozovem navijače, ko god može, u što većem broju da nam pomognu, biće izuzetno teška utakmica. Daćemo sve od sebe u utorak - poručio je Vladan Milojević.

