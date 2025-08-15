"NISU NAIVAN TIM": Legenda poziva na Marakanu, ovo je poručio pred meč Zvezda - Pafos
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Ilija Najdoski izjavio je da će navijači biti 12. igrač "crveno-belih" na duelu sa Pafosom.
Fudbaleri Crvene zvezde će u utorak, 19. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Pafos u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u LŠ.
"Pafos je sjajan tim i težak protivnik. Nije ekipa za potcenjivanje. Gledao sam utakmice Pafosa kod njih je skoro čitav tim sastavljen od stranaca. Imaju trenera Španca, tako da nije naivan tim. Oprez treba da bude prisutan na obe utakmice, nisu slučajno došli do plej-ofa kvalifikacionog dela Lige šampiona. Ne treba to nikada da nas zavara. Znam da Zvezda na to pazi i da će ući u utakmicu ozbiljno. Verujem u kvalitet naše ekipe, jer Zvezda ima mnogo kvalitetnije pojedince, ali to treba na terenu da dokažemo", izjavio je Najdoski, preneo je zvanični sajt Zvezde.
On je pohvalio navijače, koji su prisustvovali meču sa Lehom.
"Zvezdaši su bezbroj puta pokazali ljubav prema našem klubu, a protiv Leha je to na Marakani izgledalo zaista posebno. Suvišno je govoriti o tome šta znači za ekipu podrška navijača. Verujem da će biti ista atmosfera kao u utorak, ako ne i bolja. Znaju navijači Crvene zvezde da prepoznaju pravi momenat da ekipi budu vetar u leđa, te ne sumnjam da će u utorak biti naš dvanaesti fudbaler na terenu", zaključio je Najdoski.
Revanš duel između Pafosa i Crvene zvezde na programu je 26. avgusta u Limasolu.
