POČINJE PREMIJER LIGA! Liverpul "debelo" odrešio kesu za pojačanja, da li neko može da ih skloni sa "trona" ?
Utakcimom između aktuelnog šampiona Liverpula i Bornmuta koja počinje u 21.00 zvanično će biti otvorena sezona Premijer lige.
Odavno već Premijer liga ima status najjače fudbalske lige na svetu i ove sezone bi ponovo mogla da ga opravda.
Za Evropu će se boriti makar deset timova, čija platežna moć nadilazi čitava prvenstva u drugim državama. Novca imaju pre svega zbog gledanosti, čije brojke su takođe nedostižan cilj za sve ostale zemlje.
Spektakularan uvod viđen je u Komjuniti šildu, koji je Kristal palas osvojio pobedivši Liverpul posle penala.
Top 5 transfera u Premijer ligi:
Florijan Virc (Liverpul – Bajer) 125 miliona evra
Ugo Ekitike (Liverpul – Ajntraht) 80
Benjamin Šeško (Mančester j. – Sporting) 76,5
Brajan Mbeumo (Mančester j. – Brentfprd) 75
Martin Zubimendi (Arsenal – Sosijedad) 70
Liverpul je ovog leta potrošio oko 310 miliona evra na pojačanja, a najskuplji je bio Florijan Virc za čiji dolazak je engleski klub platio nemačkom Bajeru iz Leverkuzena oko 125 miliona evra.
Za Uga Ekitikea Liverpul je platio nemačkom Ajntrahtu 79 miliona evra, Miloš Kerkez je stigao iz Bornmuta za 46 miliona evra, dok je transfer Džeremija Frimponga iz Leverkuzena iznosio 34 miliona evra.
Golman Đorđi Mamradašvili je u Liverpul prešao iz španske Valensije za 29 miliona evra.
