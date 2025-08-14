Fudbal

UŽAS NA OSTRVU! Jezive rasističke uvrede fudbaleru zbog promašenog penala

Filip Milošević

14. 08. 2025. u 14:50

FK Totenhem oštro je osudio rasističke komentare upućene njihovom napadaču Matijasu Delu nakon poraza od PSŽ-a u utakmici za trofej Superkupa Evrope.

FOTO: Tanjug/AP

- Zgroženi smo rasističkim uvredama koje je Matis Tel doživeo na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg poraza u Superkupu Evrope - piše u objavi Totenhema na društvenoj mreži X.

Tel je u igru ušao u 79. minutu, pri vođstvu Totenhema 2:0, a tokom penal serije je promašio svoj udarac sa bele tačke.

- Matis je pokazao hrabrost i odvažnost da istupi i izvede penal, ali oni koji ga vređaju nisu ništa drugo do kukavica, kriju se iza anonimnih korisničkih imena i profila kako bi izneli svoje gnusne stavove", dodaje se u objavi Totenhema.

Totenhem je naveo i da će kroz saradnju sa organima vlasti i platformama društvenih mreža preduzeti "najoštrije moguće mere" protiv svake osobe koju može da identifikuje.

- Uz tebe smo Matis -  poručio je engleski klub u svojoj objavi.

