"MOLIM VAS..." Šerif Endiaj pozvao navijače na meč protiv Pafosa
Fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje pozvao je navijače "crveno-belih" da napune tribine stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu na duelu protiv kiparskog Pafosa.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 19. avgusta od 21 čas ekipu Pafosa u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Endiaje se zahvalio navijačima Zvezde za podršku na duelu sa Lehom i pozvao ih da dođu u velikom broju na meču protiv šampiona Kipra.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Hteo sam da zahvalim svima na podršci. Vidimo se uskoro. U utorak imamo još važniju utakmicu. Molim vas, potrebna nam je vaša puna podrška - izjavio je Endiaje za Instagram nalog Crvene zvezde.
Revanš meč između Pafosa i Zvezde biće odigran 26. avgusta od 21 čas u Limasolu.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KIPRANI GLEDAJU I NE VERUJU: Evo šta čeka Pafos na gostovanju Zvezdi u Beogradu
13. 08. 2025. u 21:39
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!
13. 08. 2025. u 19:44
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)