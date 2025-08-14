Fudbal

"MOLIM VAS..." Šerif Endiaj pozvao navijače na meč protiv Pafosa

Filip Milošević

14. 08. 2025. u 11:03

Fudbaler Crvene zvezde Šerif Endiaje pozvao je navijače "crveno-belih" da napune tribine stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu na duelu protiv kiparskog Pafosa.

МОЛИМ ВАС... Шериф Ендиај позвао навијаче на меч против Пафоса

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće 19. avgusta od 21 čas ekipu Pafosa u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Endiaje se zahvalio navijačima Zvezde za podršku na duelu sa Lehom i pozvao ih da dođu u velikom broju na meču protiv šampiona Kipra.

- Hteo sam da zahvalim svima na podršci. Vidimo se uskoro. U utorak imamo još važniju utakmicu. Molim vas, potrebna nam je vaša puna podrška - izjavio je Endiaje za Instagram nalog Crvene zvezde.

Revanš meč između Pafosa i Zvezde biće odigran 26. avgusta od 21 čas u Limasolu.

