POLJACI PRIKAZALI NAVIJAČA NOVOG PAZARA SA KOZOM: Danas oštro reagovala evropska kuća fudbala!

Fudbalski klub Novi Pazar je ovog leta odigrao istorijske, prve dve međunarodne takmičarske utakmice, a iako je dalje prošla poljska Jagjelonja, ti megdani su protekli uz mnogo navijačkih dešavanja. Zbog jednog od njih - reagovala UEFA.

Podsetimo, pristalice poljskog kluba su na izuzetno zanimljiv način najavili dolazak u pomenuti srpski grad (ako ste propustili, tekst "UKRADENO KOSOVO, TURSKA, ALBANIJA..." Poljaci spremaju haos u Novom Pazaru - i dalje vas čeka), a nakon same utakmice objavili su video snimak šta su sve radili tokom svog putovanja.

A na tom putovanju - rešili su da posete i srpske svetinje. U snimku koji je pred vama može se videti i njihova poseta hramu Hrista Spasitelja u Ubu, ali i neki zanimljivi detalji koje na televizijske kuće nemaju priliku da puste - jer je sve snimano iz prvog lica, od strane samih poljskih navijača.

Evo najzanimljivijih detalja iz tog 3.500 kilometara dugačkog puta, tokom kog su navijači Jagjelonje u više navrata svojim skandiranjima i objavama podvlačili - "Kosovo je Srbija!":

Svi su zato sa nestrpljenjem očekivali revanš, ali...

Desile su se dve stvari.

Najpre su se dan pred utakmicu na neočekivan način oglasili novopazarski navijači i to sledećim saopštenjem za javnost:

"Saopštenje navijačkih grupa Torcide Sandžak i Ekstrema:

Obaveštavamo sve navijače Novog Pazara da je otkazano gostovanje u Poljskoj.

Zbog novih izrečenih "uslova" koji su nam postavljeni od strane poljske policije.

Naime, zabranjeno je spajanje navijača koji polaze iz Novog Pazara sa našim navijačima koji su u dijaspori, kao i najavljenim navijačima bratskog Fenera.

Smatramo da je bez ikakvog razloga izrečena ovakva mera i mi nećemo prisustvovati takvoj predstavi.

Uz Pazar do smrti!", naveli su pomenuti navijači.

Ali, to nije bilo sve.

Na to su ovako reagovale najvatrenije pristalice Jagjelonje:

"Što se tiče izjava navijača FK Novi Pazar, one pokazuju kakve su to kukavice! Ideja da se razne navijačke grupe ne puštaju na stadion je besmislica i detinjast izgovor. Šta policija ima veze sa tim ko dolazi na gostujuće utakmice? Srpski klub prosto naruči određeni broj karata, zatim pošalje listu onih koji idu Jagjelonji, a onda gosti stignu na utakmicu. Koga bi briga da li ta lista uključuje navijače FK Novi Pazar, Fenerbahčea, Al-Nasra, Boke juniors ili Los Anđeles lejkersa? To su laži navijača FK Novi Pazar! Uputili su tako jake pretnje i pričali svašta", ali kada je došlo vreme da putuju na neprijateljsku teritoriju na svoju prvu evropsku gostujuću utakmicu, bili su previše uplašeni", ističe se u saopštenju poljskih navijača.

A onda - skandal zbog kog je reagovala UEFA

U revanšu su navijači Jagjelonje istakli i transparent "Kosovo je Srbija" (na poljskom jeziku, uz celovit prikaz teritorije Republike Srbije), a ispod toga su držali zastavu na kojoj je navijač Novog Pazara prikazan kako grli kozu.

UEFA je zbog toga rešila da kazni Jagjelonju sa 15.000 evra.

Poljski klub će morati da plati i 16.000 evra zbog blokiranja prolaza na tribinama, kao i 10.000 zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača".

Uz tih deset hiljada evra je izrečena i uslovna kazna delimičnog zatvaranja tribina na jednoj međunarodnoj utakmici ukoliko Jagjelonjini tifozi u naredne dve godine naprave sličan prekršaj.

