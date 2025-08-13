Fudbal

KARTE ZA ZVEZDA - PAFOS VEĆ U PRODAJI! Ovo je cena ulaznica za okršaj plej-ofa Lige šampiona (FOTO)

Filip Milošević

13. 08. 2025. u 09:32

Crvena zvezda je saopštila da su karte za meč protiv Pafosa u 4. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona već puštene u prodaju.

FOTO: FK Crvena zvezda

Svi zainteresovani ulaznicu mogu da kupe onlajn putem, kao i narednih dana na blagajnama stadiona "Rajko Mitić", a jedan kupac može da kupi maksimalno četiri ulaznice.

Cene karata su sledeće:

- Sever/Jug – 1200 dinara

- Istok – 2200 dinara

- Zapad – 2600 dinara

- Tribina Siniša Mihajlović – 4000 dinara

Prvi meč na programu je narednog utorka na "Marakani" od 21.00 čas.

