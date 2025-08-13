KARTE ZA ZVEZDA - PAFOS VEĆ U PRODAJI! Ovo je cena ulaznica za okršaj plej-ofa Lige šampiona (FOTO)

❗️Karte za plej-of Lige šampiona u prodaji❗️



Fudbaleri Crvene zvezde će se 19. avgusta od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ sastati sa ekipom Pafosa, u okviru plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a ulaznice za pomenuti duel su odmah po završetku meča sa Lehom puštene u prodaju. pic.twitter.com/vPtvekAJfC — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 12, 2025