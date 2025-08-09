Fudbaleri Crvene zvezde i TSC-a ove subote od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" igraju derbi meč četvrtog kola Superlige Srbije, a vi dešavanja sa utakmice možete pratiti uživo uz portal "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda - TSC ( poluvreme, 1:0)

Kraj prvog poluvremena!

45' Kraj prvog poluvremena. Crveno-beli imaju prednost od 1:0.

37' Zamalo TSC da dođe do brzog izjednačenja. Avdić nije lepo procenio let lopte, Jovanović mu je pobegao, i probao je glavom da lobuje Glazera, koji je nekako uspeo da sačuva mrežu.

32' GOOOL! Aleksandar Katai postiže fenomenalan pogodak. Odbila mu se lopta u kaznenom prostoru a on sa nekih 12 metara snažnim udarcem zakucava loptu pod prečku. Crveno-beli vode sa 1:0.

24' Ponovo preti Crvena zvezda nakon kornera. Sada je u skoku najviši bio Leković, udario loptu glavom ali samo pored stative.

13' Neverovatno šta nije iskoristio Todoroski! Oslobodio se TSC posle presinga Zvezde, stigla je lopta na stranu do Jovanovića, koji je uputio odličan centaršut i pogodio u trepavicu Todoroskog, koji je bio sam, ali gađa pored stative.

7' Sada su i crveno-beli stvorili lepu priliku za gol. Nakon kornera, Babika zahvata glavom loptu ali ona odlazi preko prečke.

3' Sjajna šansa za TSC. Todoroski je šutirao sa 16 metara, lopta je prozujala malo pored desne stative.

1' Počeo je meč na "Marakani" !

SASTAVI:

Crvena zvezda: Glazer – Stanković, Leković, Milosavljević, Avdić – Bajo, Šljivić, Kostov – Babika, Olajinka, Katai.

TSC: Ilić – Mladenović, Degenek, Rou, Radojević – Jovičić, Stančić – Savić, Sing, Todoroski – Jovanović.

UOČI MEČA:

Zvezda posle dva kola ima maksimalan učinak, a TSC iz tri ima sedam bodova. U svih pet poslednjih utakmica slavila je Zvezda nad Topolčanima.

Pored obaveza u domaćoj ligi, crveno-beli su u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pre samo nekoliko dana slavili protiv Leha sa 3:1 u Poljskoj.

