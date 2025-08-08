KRAJ SAGE! Dušan Tadić ima novi klub: Srbin zahvalan na poverenju
Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić ima novi klub.
Dušan Tadić potpisao je za Al Vahdu. Bliski istok nova je destinacija za fudbalera koga je priželjkivala Crvena zvezda.
Nisu u Ljutice Bogdana više želeli da ga čekaju, a popularnom Dući nije bilo potrebno mnogo vremena da pronađe angažman.
Novi klub Tadića biće Al Vahda iz Abu Dabija. Potpisao je na godinu dana uz mogućnost produžetka na još godinu.
- Fudbalski klub Al Vahda zvanično objavljuje potpisivanje ugovora sa srpskim profesionalcem Dušanom Tadićem, kao deo napora uprave kluba da ojača prvi tim.
Upravni odbor kluba poželeo je dobrodošlicu igraču u dom šampiona, a klub je u svom saopštenju naveo da Dušan Tadić poseduje visoku 'tehničku vrednost' i izvanredan rezultat kako u individualnom tako i u kolektivnom igračkom umeću, želeći mu uspeh i prosperitet u predstojećoj sezoni takmičenja.
Tadić se zahvalio novom timu na poverenju.
- Sa svoje strane, Tadić je izrazio zahvalnost što se pridružio Al-Vehdi, zahvalivši rukovodstvu i upravi kluba na profesionalizmu. Potvrdio je da je srećan što nosi dres Al Vahde i nosi njen amblem, a takođe je izrazio zahvalnost navijačima na toplom dočeku na raznim platformama društvenih mreža, navodi se u saopštenju Al Vahde.
Dušan Tadić je u karijeri igrao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče. Sada je vreme za epizodu u Aziji.
