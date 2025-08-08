KRAJ SAGE! Dušan Tadić ima novi klub: Srbin zahvalan na poverenju

Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić ima novi klub.

Foto: Profimedia

Dušan Tadić potpisao je za Al Vahdu. Bliski istok nova je destinacija za fudbalera koga je priželjkivala Crvena zvezda.

Nisu u Ljutice Bogdana više želeli da ga čekaju, a popularnom Dući nije bilo potrebno mnogo vremena da pronađe angažman.

Novi klub Tadića biće Al Vahda iz Abu Dabija. Potpisao je na godinu dana uz mogućnost produžetka na još godinu.

- Fudbalski klub Al Vahda zvanično objavljuje potpisivanje ugovora sa srpskim profesionalcem Dušanom Tadićem, kao deo napora uprave kluba da ojača prvi tim.



Dusan Tadic 🤝 Al Wahda pic.twitter.com/eJa3MMJWDo — mackolik (@mackolik) August 8, 2025

Upravni odbor kluba poželeo je dobrodošlicu igraču u dom šampiona, a klub je u svom saopštenju naveo da Dušan Tadić poseduje visoku 'tehničku vrednost' i izvanredan rezultat kako u individualnom tako i u kolektivnom igračkom umeću, želeći mu uspeh i prosperitet u predstojećoj sezoni takmičenja.

Tadić se zahvalio novom timu na poverenju.

- Sa svoje strane, Tadić je izrazio zahvalnost što se pridružio Al-Vehdi, zahvalivši rukovodstvu i upravi kluba na profesionalizmu. Potvrdio je da je srećan što nosi dres Al Vahde i nosi njen amblem, a takođe je izrazio zahvalnost navijačima na toplom dočeku na raznim platformama društvenih mreža, navodi se u saopštenju Al Vahde.

Dušan Tadić je u karijeri igrao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče. Sada je vreme za epizodu u Aziji.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“