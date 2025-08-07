"DAJEM VAM JOŠ JEDNO OBEĆANJE..." Adem LJajić se emotivnom porukom oprostio od Novog Pazara

FUDBALSKI klub Novi Pazar ostao je bez najboljeg igrača u svojoj istoriji. Adem Ljajić napustio je grad i klub. Preselio se u Sarajevo, a miljenik navijača oprostio se emotivnim pismom.

FK Novi Pazar

Nekadašnji reprezentativac Srbije i dva puta igrač sezone u Superligi Srbije poslao je pismo navijačima koje je objavljeno na zvaničnim kanalima kluba, a prenosimo vam ga bez izmena.

- Pre svega bih se zahvalio ljudima iz kluba, na čelu sa Rasimom Ljajićem, koji su doveli ovaj klub tu gde jeste i omogućili da ja imam gde da se vratim i igram kvalitetan fudbal.

Hvala stručnom štabu i svim trenerima za ove dve godine koji su bili deo FK Novi Pazar, a posebno Vladimiru Gaćinoviću, koji je doneo nešto veliko u grad i klub.

Hvala svim navijačima. Hvala Zapadu na svakom aplauzu za ove dve godine. Hvala Torcidi i Ekstremima za svako spominjanje mog imena na Severu — neću vam to nikada zaboraviti.

E sad — hvala mojoj braći sa Istoka. Bili ste tu od prvog dana, i na našem stadionu i u gostima. Sa vama je sve ovo bilo mnogo lakše.

Vas sam ostavio za kraj — moje saigrače. Hvala vam svakom ponaosob za svaki minut proveden na terenu, u karantinu, u svlačionici. Mnogo ste mi dali. Ne samo meni, već i klubu, gradu i ljudima koji vole fudbal u Novom Pazaru — a ima ih mnogo.

Znam da ćete nastaviti da dajete maksimum za naš FK Novi Pazar, a navijače molim da nastave da vas bodre i podržavaju, jer vi to zaslužujete.

Za kraj još jedno obećanje:

Pre dve godine sam obećao Evropu — a danas obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo. Do sledećeg viđenja. Vaš kapiten, poručio je Ljajić

