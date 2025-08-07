NEVEROVATNO: Ovo su kandidati za Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg fudbalera sveta!
Magazin Frans fudbal objavio je danas listu od 30 fudbalera nominovanih za Zlatnu loptu (Ballon d'Or), koja se dodeljuje najboljem igraču sveta.
Na listi, koja je objavljena na društvenoj mreži Iks (X), nalazi se devet fudbalera Pari Sen Žermena i to: Usman Dembele, Vitinja, Đanluiđi Donaruma, Nuno Mendes, Dezire Due, Hviča Kvarackelija, Ašraf Hakimi, Žoao Neveš i Fabijan Ruiz.
Fudbaleri PSŽ-a su prošle sezone osvojili Ligu šampiona, pošto su u finalu pobedili Inter rezultatom 5:0.
Među kandidatima za Zlatnu loptu su i fudbaleri Barselone Lamin Jamal, Rafinja, Pedri i Robert Levandovski, kao i igrači Reala Kilijan Mbape, Džud Belingem i Vinisijus Žunior.
Na listi kandidata za Zlatnu loptu nalaze se i Erling Haland (Mančester siti), Florijan Virc (Leverkuzen/Liverpul), Kol Palmer (Čelsi), Virdžil van Dajk (Liverpul), Aleksis Mekalister (Liverpul), Mohamed Salah (Liverpul), Denzel Damfris (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Skot Mektomini (Napoli), Mišel Olis (Bajern), Hari Kejn (Bajern), Seru Girasi (Borusija Dortmund), Viktor Đekereš (Sporting, Arsenal) i Deklan Rajs (Arsenal).
Kako se bira najbolji fudbaler sveta, u izboru Frans fudbala?
Za osvajača Zlatne lopte glasa po jedan fudbalski novinar iz 100 najbolje rangiranih zemalja na FIFA rang listi. Bira se najbolji fudbaler u prethodnoj sezoni.
Ženska konkurencija
Kandidatkinje za osvajanje Zlatne lopte su Klara Bil (Bajern), Sofija Kantore (Juventus, Vašington), Stef Katli (Arsenal), Melči Dimorne (Olimpik Lion), Temva Čavinga (Kanzas Siti), Emili Foks (Arsenal), Kristijana Đireli (Juventus), Ester Gonzalez (Gotam), Karolina Grejem Hansen (Barselona), Patri Guijaro (Barselona), Amanda Gutieres (Palmeiras), Hana Hampton (Čelsi), Pernil Harder (Bajern), Lindzi Hips (Olimpik Lion), Klo Keli (Mančester siti, Arsenal), Mariona Kaldenti (Arsenal), Sendi Baltimor (Čelsi), Aitana Bonmati (Barselona), Barbra Banda (Orlando), Lusi Bronz (Čelsi), Aleksija Puteljas (Barselona), Klaudija Pinja (Barselona), Alesija Ruso (Arsenal), Klara Mateo (Pariz), Eva Pajor (Barselona), Frida Leonhardsen Manum (Arsenal), Marta (Orlando), Lea Vilijamson (Arsenal), Karolina Veir (Real Madrid) i Johana Riting Kanerid (Čelsi).
Lista najboljih mladih fudbalera na svetu
Kandidati za najboljeg mladog fudbalera za trofej "Kopa" su: Pau Kubarsi (Barselona), Dezire Due (PSŽ), Ajub Buadi (Lil), Estevao (Palmeiras, Čelsi), Din Huijsen (Bornmut, Real Madrid), Rodrigo Mora (Porto), Majls Luis-Skeli (Arsenal), Žoao Neveš (PSŽ), Lamin Jamal (Barselona) i Kenan Jildiz (Juventus).
Kandidatkinje za najbolju mladu fudbalerku su: Mišel Agjemang (Brajton, Arsenal), Linda Kaisedo (Real Madrid), Vik Kaptajn (Čelsi), Viki Lopez (Barselona) i Klaudija Martinez Ovando (Klub Olimpija).
Kandidati za nagradu "Jašin"
U konkurenciji za nagradu najboljeg golmana za trofej "Jašin" su Alison Beker (Liverpul), Jasin Bono (Al Hilal), Tibo Kurtoa (Real), Lukas Ševalije (Lil), Jan Zomer (Inter), Mac Sels (Notingem Forest), David Raja (Arsenal), Jan Oblak (Atletiko), Emilijano Martinez (Aston Vila) i Đanluiđi Donaruma (PSŽ).
Kandidatkinje za najboljeg golmana u ženskoj konkurenciji su En-Katrin Berger (Gotam), Kata Kol (Barselona), Hana Hempton (Čelsi), Čiamaka Nadozi (Pariz, Brajton) i Dafe van Domselar (Arsenal).
Najbolji trener na svetu biće jedan od njih
Kandidati za najboljeg trenera su Hansi Flik (Barselona), Luis Enrike (PSŽ), Antonio Konte (Napoli), Enco Mareska (Čelsi) i Arne Slot (Liverpul).
Za najboljeg trenera ženskog tima nominovani su Rene Slegers (Arsenal), Sarina Vegman (Engleska), Sonja Bompastor (Čelsi), Džastin Madugu (Nigerija) i Artur Elijas (Brazil).
A najbolji klub će biti...
Dodela nagrada biće održana 22. septembra u Parizu.
