KAPITEN LEHA NAHVALIO ZVEZDU: Crveno-beli su vrlo jak tim, imaju sjajne igrače

NAPADAČ Leha iz Poznanja, Mikael Išak, pokazao je i protiv Crvene zvezde kakav je golgeter. Ipak, njegov pogodak nije bio dovoljan da poljski šampion izbegne poraz (1:3) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: Profimedia

Šveđanin je najpre analizirao meč u kojem su on i sigrači u većem delu bili u podređenom položaju.

- Povremeno smo igrali dobro, čak jako dobro. Kada igrate protiv tako jakog protivnika, on će vas kazniti za svaku iskazanu slabost. Jednom smo uspeli da se vratimo iz deficita, drugi put, nažalost, ostali smo bez energije - rekao je Išak po završetku utakmice.

Zvezda je posebno dobra bila u drugom poluvrmenu, a kapiren Leha otkriva da je ekipa imala drugi plan.

- Imali smo plan da u drugom poluvremenu nastavimo sa dobrim radom na terenu, ali primili smo gol iz kornera. Moramo da analiziramo šta se tu dogodilo. I pored svega, ponosan sam na naš tim. Dali smo sve od sebe.

Za kraj je biranim rečima govorio o šampionu Srbije.

- Oni su vrlo jak tim. Imaju sjajne igrače praktično na svakoj poziciji. Mogli su da nas kazne u svakom trenutku i uspeli su. Preostaje nam da popravimo detalje naše igre. Pokazali smo da umemo da igramo i još verujem da možemo da prođemo dalje - rekao je Išak.

Podsetimo, revanš Crvena zvezda - Leh igra se u utorak, 12. avgusta od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".

