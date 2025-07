"NEMOJ DA SMO RAZMAŽENI!" Saopštenje "delija" dan posle meča Crvena zvezda - OFK Beograd 7:1

Fudbalski klub Crvena zvezda nedavno je predstavio novo pojačanje - Marko Arnautović izašao je pred novinare, a jedno pitanje emotivno je pogodilo novog fudbalera crveno-belih. Ticalo se Siniše Mihajlovića, a reakcija je bila takva - da su zbog toga morale da se oglase i "delije", najvatreniji navijači kluba s Marakane. Sada su to ponovo učinili.

FOTO: FK Crvena zvezda

I to nepuna 24 sata posle utakmice u kojoj je Zvezda zgromila OFK Beograd sa 7:1, a Arnautović pritom nije ni igrao:

Novo saopštenje "delija"

"Crvena Zvezda u utorak dočekuje ekipu sa Gibraltara. Prepreka koju očekujemo da pređemo ali bez dobro popunjenog stadiona to neće biti to. Nemoj da smo razmaženi i da nas je Zvezda razmazila, pa da pomislimo da je ovakva utakmica manje bitna! Vrlo je moguće da ćemo moći i najatraktivnije pojačanje da vidimo u sastavu, tako da razloga je mnogo da se dođe! Na ovim utakmicama se pokazuje mentalitet Zvezdaškog korpusa i očekujemo da će to ljudi shvatiti i da će biti odličan broj ljudi na stadionu!

Poruka "delija" na utakmici između Zvezde i OFK Beograda / FOTO: FK Crvena zvezda





Obuci dres i pravac Marakana!", ističu navijači Zvezde.

