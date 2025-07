"NE VOLIM O FAVORITIMA" Vladan Milojević ovako najavio meč Zvezde i Javora

Dobro je što smo izašli sa priprema bez većih povreda. Imamo dosta mladih igrača, ali i fudbalera sa inostranim pasošem. Takođe, tu su i momci koji su imali duže pauze, tako da moramo da vodimo računa o svemu. Sve to stavljamo na tas i videćemo za koji tim ćemo se opredeliti za utakmicu, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči starta nove sezone protiv Javora.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zvezda sutra od 20 sati dočekuje Ivanjičane na stadionu "Rajko Mitić".

- Pripreme smo odradili na način koji smo planirali. Imali smo fenomenalne uslove i zahvalnost dugujem klubu na tome. Igrači su pokazali veliki stepen radne etike, ne samo na terenu nego i van njega. Stariji igrači su bili pokretačka snaga, primer mlađima. Dolazak novih fudbalera me posebno raduje, brzo su se uklopili u grupu i u način rada. To je veliki plus, istakao je Milojević.

Ne volim da etiketiram ko je favorit, a ko autsajder, to u fudbalu ne postoji, naveo je Milojević.

- Protivnik uvek daje sve od sebe, tako će biti i sutra. Igrači znaju moju filozofiju i siguran sam da će to primeniti. Javor je klub koji mi je drag, tamo sam počeo trenersku karijeru. Poznajem ljude koji ga vode. Sa te strane mi je drago što se vratio u Superligu. Očekuje nas kompaktan tim, predvođen Radovanom Ćurčićem, jednim od najiskusnijih trenera u ligi. Javor je tradicionalno težak rival, dobro su fizički i taktički pripremljeni, imaju faze igre na koje moramo da obratimo pažnju, pre svega ofanzivne prekide i brze kontre. Biće potrebno mnogo koncentracije, poručio je Milojević.

