"DANAŠNJI FUDBALERI IMAJU PO 33 GLAVE!" Slavko Matić, trener kog bi svaki klub poželeo, za "Novosti": Realu trebaju pojačanja, što ne bi nama?

Fudbalski klub Radnički iz Niša počeo je pripreme za novu sezonu sa novim trenerom, Slavko Matić doneo je na Čair novu energiju, a za portal „Večernjih novosti“ govorio je bez dlake na jeziku. Dotakli smo se priprema, mentaliteta, i mnogih drugih tema.

FOTO: A. Ilić

Zaključno sa utorkom, prvim radnim danom nakon priprema, Matić je sa novim timom odradio ukupno 37 treninga. Na početku razgovora za naš portal analizirao je pripremni period.

- Uradili smo dosta, svi igrači koji su od prvog dana sa nama su zdravi. To je mnogo važno. Imali smo pet utakmica, svaki trener ima svoju filozofiju. Za razliku od mnogih, ja ne osvežavam ekipu tokom prijateljskih utakmica. Čak ni za generalnu probu to nije bio slučaj. Igrači su bili pod maksimalnim opterećenjem. Imali su po dva treninga dnevno, i tek pred utakmicu sa CSKA smo imali blago osveženje. Igrači su pokazali volju, što me čini zadovoljnim. Moramo da radimo na timskom duhu. Forma se podiže osvežavanjem ekipe. Na tome ćemo raditi ove nedelje. Bićemo maksimalno spremni što se fizičkog stanja tiče, a nadam se i psihološkog stanja, počeo je Matić.

FOTO: A. Ilić

Jačanje timskog duha od velike je važnosti za talentovanog stručnjaka.

- Momci su bili jako vredni i disciplinovani, treba se raditi još više što se tiče izgradnji timskog duha. Treba raditi na relaciji između igrača kako bismo jačali atmosferu među njima. Oni su tu najvažniji, kada je atmosfera među njima dobra, to donosi dodatnu energiju. Zadovoljan sam kako su radili. Nismo imali problema na terenu, u hotelu i gradu, jako su profesionalni u svemu što rade, velike pohvale za njih.

Novinarima koji svakodnevno prate klub nije mogao da promakne pristup koji Slavko Matić ima sa igračima. Često se pred treninge održavaju radni sastanci, a neizbežni su i motivacioni govori mladog stručnjaka pred trening koji bi podigli svakoga, čak i slučajnog prolaznika koji to čuje. Nema sumnje da bi i on u tim momentima zatrčao i dao svoj maksimum.

FOTO: A. Ilić

- Danas nažalost moramo da radimo na toj motivaciji. Mnoge stvari im odvlače pažnju. Kada smo mi igrali imali smo tri glave. Jednu očeva, jedna trenera i jedna nastavnika. Oni sada imaju još 33 glave. Telefone, internet i sve im odvlači pažnju. Kada nemaju fokus onda ne mogu da pruže svoj maksimum. Moj je zadatak kao trenera, kao i svih nas koji se bavimo ovim poslom, da ih motivišemo i pokažemo im kako treba i šta treba. Iako oni sve to znaju, kada izgube fokus bivaju malo dezorijentisani. Drago mi je što se to primećuje sa strane, da radimo na mentalnoj pripremi i motivaciji. Taj deo je jako bitan. Kada govorimo o pripremi govorimo o pripremi, mi govorimo o fizičkoj, kondicionoj i taktičko-tehničkoj pripremi, a postoji i mentalna, koja je mnogo važna. Pokušavam da im objasnim da je život lep i prost. Svi imamo Boga i porodicu, šta će nam veća motivacija od toga, slava Bogu.

FOTO: A. Ilić

Pojačanja Radničkog za sezonu 2025/2026

- Ja sam fudbalski trener i bavim se materijalom koji imam. Menadžment treba da radi svoj posao, a ja da se bavim igračima koji su tu. Nažalost, ovaj momak (Bubakar Đalo, prim. aut) se povredio na drugom treningu, to nema veze sa radom i drugim stvarima. Petar Petrović... Da li je došao povređen, ne znam. Ne trenira sa timom uopšte. Dejvid je malo igrao, ali se nameće iz dana u dan. Čekamo špica, o detaljima može da govori menadžment. Ja najviše verujem momcima koji su sa nama cele pripreme. Svesni smo da su nam potrebna pojačanja. Potrebna su Real Madridu, što ne bi trebala nama? Nama su najveća pojačanja to što su igrači prošli pripremni period zajedno i dosta dobro uradili šta treba. Imamo još nedelju dana za pripreme, a posle se okrećemo TSC.

Superliga Srbije će promeniti format od naredne takmičarske sezone, ispašće četiri tima, a baraža neće biti. Strateg Nišlija govorio je o tome hoće li to uticati na način na koji se klub priprema za mečeve i hoće li to biti pritisak na njega i njegove igrače:

FOTO: FK Radnički Niš

- Znate kako kaže Zlatan Ibrahimović? „Kada govorim sa samopuzdanjem, kažu - on se gordi“, ja ne bih voleo da neko to kaže. Uopšte ne razmišljam o formatu takmičenja. Nije moje da razmišljam o tome, prelaznom roku, kada počinje, kada se završava. Igračima kažem, „imajte svoj fokus, imam ga i ja.“ Teren, program i to šta imam od igrača, o tome razmišljam. Uopšte ne razmišljam hoće li biti teže ili lakše. Hajde da pustimo prve tri, četiri utakmice da se odigraju, pa će sve biti jasnije. Videli ste da je otišao momak koji je bio najbolji strelac, treba nam taj špic. Ima dosta toga da se doradi, a sve ovo što ja pričam reći će vam svaki trener u Srbiji.

Trivante Stjuart je napustio zvanično Radnički, preselio se u Makabi iz Haife, a dosadašnji klub će dobiti obeštećenje od milion i po evra. Da li je najveći izlazni transfer u istoriji sportskog kolektiva sa Čaira preporuka igračima da dolaze u Niš?

FOTO: M. Vukadinović



- Apsolutno. To je sjajan primer. Prava sredina je tamo gde ti misliš da je prava sredina. U srpskom fudbalu smo mnogo negativni. Gledamo samo loše stvari. Kada ustanete ujutru imate samo dve stvari, da ustanete i odlučite: „Život je lep.“ Ili: „Život nije lep“. Možemo da patimo zbog onoga šta je bilo juče ili da se okrenemo ka budućnosti, da verujemo u sebe ili ne verujemo. Trudim se da to prenesem igračima. Verujem da može da bude bolje. Ovaj klub ima visok renome, veliku istoriju. Tri godine se borio za opstanak, na nama je da damo svoj maksimum. Ovi igrači koje imamo na raspolaganju su najbolji igrači Radničkog, najbolji igrači u Srbiji. Tražim da daju mnogo i očekujem od njih da vrate mnogo - zaključio je Slavko Matić u intervjuu za portal "Novosti".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“