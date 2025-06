"IZGUBIO SAM KOSU ZBOG PARTIZANA!" Novo pojačanje crno-belih oduševilo "grobare"! (VIDEO)

FK Partizan je na novom početku, a čovek koji je došao umesto dosad najboljeg igrača crno-belih - već je stigao da oduševi "grobare".

FOTO: FK Partizan

Podsetimo, nakon što je doskorašnji golman FK Partizan Aleksandar Jovanović prešao je u Kodžaeli, mesto među stativama nije dugo ostalo upražnjeno.

Iskusni čuvar mreže, Marko Milošević (07. 02. 1991) potpisao je jednogodišnji ugovor sa crno-belima nakon što je proteklu sezonu proveo u Radničkom 1923 iz Kragujevca i, prema izboru navijača, bio proglašen za igrača sezone.

Upravo on je bio gost „Partizanovog intervjua”. I, odmah se videlo - tridesetčetvorogodišnji čuvar mreže ne krije zadovoljstvo zbog potpisa za klub za koji navija od detinjstva:

- Busanje u grudi ne donosi mnogo navijačima, nego dobre odbrane na terenu. One vas svrstavaju u ljubimce ili one koje publika baš i ne simpatiše. Daću sve od sebe da Partizanu donesem puno radosti. Dolazak u Humsku za mene definitivno predstavlja krunu karijere. Svaki igrač sanja ovaj dres, meni se san ostvario i trudiću se da ne stanem na ovome, već da san traje što duže, da ga obeležim trofejima.

Istakao je i da je veoma zadovoljan energijom koju vidi na treninzima i u Sportskom centru:

- Oduševljen sam energijom mladih saigrača, to se oseća na svakom treningu, u svlačionici, za ručkom.To su momci koji dolaze iz omladinske škole Partizana, koji osećaju taj dres. Zaista imam osećaj da od ove generacije može da se napravi nešto dobro, Partizanu je bio potreban ovakav reset, deca koja će za svaku loptu da grizu. Borićemo se sigurno 200% za Partizan, skakati na glavu ako treba.

Za kraj našalio se i na račun prethodnih sezona u kojima je crno-bele pratio kao navijač:

- Nadam se da neće u kvalifikacijama dolaziti do penal-serija, sve je to previše stresno, izgubio sam kosu zbog Partizana. Šalu na stranu, verujem i u stručni štab na čelu sa Srđanom Blagojevićem i trenera golmana Jovišića, i verujem da ćemo sve to rešavati uspešno i pre penal-serija.

Pogledajte i sami video-snimak intervjua s njim:

Marko Milošević, golman - biografija

Milošević je ponikao u omladinskoj školi FK Zemun, a potom branio boje Grafičara, Smedereva 1924, Pazove, Sinđelića, Voždovca i Napretka. U inostranstvu se istakao u kazahstanskom Kaspij Aktau, gde je proglašen za najboljeg golmana lige, što mu je otvorilo vrata prelaska u Astanu s kojom je kasnije osvojio šampionsku titulu. Karijeru je nastavio u mađarskom Debrecinu, a pre dolaska u Kragujevac branio je za Borac iz Banjaluke.

Prilikom potpisivanja ugovora Milošević je pozdravio armiju crno-belih navijača i istakao da mu je čast što će braniti boje kluba za koji navija od detinjstva.

