"HALO? LEO, PEP JE OVDE..." Kako je Gvardiolin noćni poziv Lionelu Mesiju izmenio istoriju fudbala?

Verovatno će se i u godinama koje su pred nama tražiti odgovor na pitanje "Ko je bolji, Ronaldo ili Mesi?". Neki taj odgovor "već znaju", jer sude po navijačkoj pristrasnosti, a neki su prosto uživali (i uživaju) u fudbalskim čarolijama tandema koji, ma koliko suprotstavljen, čini ove dve decenije zanimljivijim od mnogih prethodnih. Ovo nije priča o njima dvojici, niti favorizovanje jednog od njih. Ovo je samo priča o pozivu koji je sve promenio.

Lionel Mesi odavno više nije igrač Barselone. Emotivno, uz suze, njegovim odlaskom sa Nou kampa završena je jedna era fudbala.

A kako je počela? I... Kako je, uopšte, Leo postao legenda fudbala?

Imajući u vidu da je rođen baš na ovaj dan (Mesijev rođendan je 24. juna, a na svet je došao 1987. godine), priča koja je pred vama otkriva odgovor na pitanje - kako je sve počelo, "u jednom trenu"?

U knjigama ima mnogo toga poučnog što nećete tek tako odmah naći na internetu, ma koliko internet umeo da bude moćna, lepa stvar za informisanje. Upravo zato, u pomoć pozivamo jednu knjigu, pisca Martija Perarnaua, "Pep, poverljivo", o Pepu Gvardioli. On već godinama ne trenira Mesija, zapravo je u međuvremenu već promenio nekoliko klubova, ali se upravo u toj knjizi otkriva kako je Lionel Mesi postao čudo od igrača, čuvena "lažna devetka" koja je opčinila fudbalski svet.

Priča počinje 1. maja 2009. godine, dan pred 158. El klasiko, najveću sportsku svetkovinu u Španiji.

Bila je to sezona u kojoj je prvenstvenu trku najpre poveo Atletiko, potom Espanjol, onda Valensija, da bi se od sredine šampionskog juriša pretvorila u standarnu "Barsa ili Real?" zagonetku. Barselona je taj maj dočekala kao prva na tabeli, ali joj je sledilo gostovanje Realu. Imala je četiri boda prednosti, sedam pobeda u nizu - baš kao i najveći rival, i uz to - pred sobom nastup u Madridu, u kome su se navijači "kraljevića" nadali velikom trijumfu, pa pozitivnom raspletu u četiri preostala kola.

Dakle, zadatak pred Gvardiolom je bio jasan: izbeći poraz od tima koji je u prethodnih mesec i po dana davao maltene po tri gola svakom rivalu, a primao manje od pogotka po meču. I, uraditi to na njegovom terenu, oko kog su tribine koje primaju 81.000 gledalaca.

"Kao i obično, moji pomoćnici Domenek Torent i Karles Planšar, doneli su mi dva-tri snimka veče pred taj nastup. Sedeo sam, gledao, hvatao beleške. I, tada se desio taj trenutak inspiracije. Onaj momenat koji od profesije kojom se bavim stvara nešto posebno", prisećao se Pep Gvardiola tog prvog maja, dodajući: "Istog časa sam bio siguran, imam rešenje. Znam kako ćemo - da pobedimo! Trajao je taj osećaj oko jednog minuta, ali je baš u taj jedan minut stalo saznanje da moj posao imao nekog smisla".

Gledajući nastupe Reala, uvideo je da suparnikova formacija ima jednu slabost - prostor iza veznog reda. Primetio je da trio Realovih tadašnjih veznjaka, Guti, Drente i Gago, u prethodnom meču sa Barselonom konstantno pokušava da ometa Barsinu prepoznatljivu igru kratkih dodavanja tako što kod samog centra igra presing na igračima poput Ćavija i Jaje Turea. U isto vreme, pozadi, Realovi štoperi Kanavaro i Mecelder, bili su na rubu šesanesterca. Između te dve linije bila je ogromna rupa.

Barsin šef stručnog štaba odmah je uzeo telefon i pozvao Mesija, tada još uvek 21-godišnjaka. Već je Mesi bio poznat, umeo je i te kako da finišira pred suparničkim golom, ali u timu u kome su zvezde napada bile Eto i Anri, a u veznom redu briljirali Ćavi, Inijesta i Ture, "klinac" iz Argentine je prosto bio "sastavni deo ekipe", ništa spektakularniji od drugih. Štaviše, za nijansu iza njih.

"Leo, Pep je ovde. Video sam nešto važno. Stvarno važno. Možeš li da dođeš do mene?", glasilo je sve što je Gvariola rekao Mesiju.

Pola sata kasnije, onaj "klinac" se našao u trenerovoj kancelariji. Strateg ekipe mu je pokazao snimak, prstom ukazao na prostor iza Gutija, Drentea i Gaga a ispred Meceldera i Kanavara, i rekao "Ovaj deo terena se zove Mesijeva zona". To mu je pojasnio sledećim rečima:

"Sutra u Madridu, hoću da počneš na (desnom) krilu, kao i obično. Ali, onog časa kada ti budem dao signal, hoću da se skloniš sa te pozicije, da se udaljiš od njihovih veznih igrača i da budeš u tom prostoru koji sam ti upravo pokazao. Kada Ćavi ili Inijesta probiju njihovu prvu liniju, taj vezni red Reala, i daju ti loptu, hoću da sa njom kreneš pravo ka (golmanu) Kasiljasu".

Niko drugi nije znao za taj plan. Asistentu, Titu Viljanovi (preminulom 2014, nakon što je i sam vodio Barsu u sezoni 2012/2013, a 2006. upravo je on Mesiju dao šansu u kadetima), Gvardiola je plan otkrio na dan utakmice, a Ćaviju i Inijesti tek pred sam početak meča u Madridu.

"Kada vidite Lea u tom prostoru između veznog reda i odbrane rivala, ne oklevajte. Dajte mu loptu. Kao kada se to desilo u Hihonu", objasnio je Pep čuvenom tandemu vezista.

Kada je meč počeo, Eto je igrao centarfora, Mesi desno krilo. Real je poveo. A onda je Gvardiola dao signal. Eto se pomerio na krilo, a Mesi zaigrao na njegovom mestu.

Zapravo, uopšte ne na tom mestu.

Zaigrao je u prostoru između Realovog veznog reda i odbrane, što je potpuno zbunilo Kanavara i Meceldera. Nisu znali šta da rade, da li da ga čuvaju striktno, ili da ga čekaju.

"Sećam se, kao da je juče bilo. Fabio i ja smo se pogledali. Pitali se šta da radimo. Da li da ga pratimo do sredine terena, ili ostanemo skroz pozadi? Nismo imali predstavu šta nam je činiti", prisećao se Mecelder.

Do te utakmice, prošlo je 49 godina otkako je neki tim dao u El klasiku pet golova kao gost. Učinio je to Real, 1960, ali niko nikada to nije ponovio, niti pre toga nadmašio.

Te madridske noći, kada je rođena "lažna devetka", Real je uputio samo pet šuteva ka golu gostiju. Barselona čak 17.

Lionel Mesi je dao dva gola, jedan "namestio".

Do tog derbija, Mesi je četiri puta zatesao mrežu Reala u karijeri. Od tog meča, kao član Barse dao ih je čak 27, uz 14 asistencija na ukupno 44 "el klasika".

A Barselona? Ona je te čudesne noći posle Gvardiolinog poziva tako briljirala, da je trijumfovala za istoriju i to usred španske prestonice. I, naravno, uzela titulu, Kup, pa prvi put u klupskoj istoriji to objednila sa Ligom šampiona.

Ali, baš te noći, u tih nestvarnih 2:6 u Madridu - legenda je rođena.

Ona je, posle deset titula prvaka Španije, četiri Lige šampiona i druge, brojne trofeje, napustila Barsu. Napustila, ali će zauvek biti njen deo.

Kao što će taj noćni Gvardiolin poziv zauvek biti deo fudbalske istorije. Jer, ona više nije bila ista posle toga.

