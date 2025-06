KAKO ĆE REAGOVATI DELIJE? Evo gde karijeru nastavlja Marko Dmitrović

NIJE krila Crvena zvezda da želi ovog leta u svoje redove da vrati golmana Marka Dmitrovića, a sad je poznato i da li je u tome uspela.

FOTO: EPA

Odgvoro je da nije, pošto je 33-godišnji čuvar mreže odlučio da ostane u Španiji, pošto je potpisao trogodišnji ugovor sa Espanjolom.

Jedan od razloga za ovavku odluku je taj što bi on uskoro mogao da dobije državljanstvo ove zemlje, jer je u njoj igra od 2017. godine.

On je dete beogradskih crveno-belih, ali nikad nije debitovao za prvi tim. Zanimljivo je to da ga je Vladan Milojević trenirao u mlađim kategorijama kluba sa "Marakani" i imao je želju da to uradi i u seniorskom fudbalu.

Ostaje da se vidi kako će reagovati Crvena zvezda, zbog toga što je otpala prva opcija. Problem postoji i sa Omrijem Glazerom. Veliko je pitanje da li on može da izađe iz Izraela zbog rata sa Iranom.

Podsetimo, Dmitrović je do sad u karijeri branio za Ujpešt, Čarlton, Alkorkon, Eibar, Sevilja i Leganes.

