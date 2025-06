SVE JE OTKRIVENO! Evo zbog čega Miloš Kerkez ne igra za Srbiju

Sebastijan Kerkez, otac Miloša Kerkeza, još uvek fudbalera Bornmuta, koji se nalazi pred vratima Liverpula, otkrio je zašto njegov sin ne igra za reprezentaciju Srbije

Foto: Profimedia

Elaboraciju na ovu temu imao je u

- Dok je bio u Đeru sa 16 godina nas niko nije zvao iz Srbije što je i normalno. Ko će te zvati da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za selekcije do 16 i 17 godina“, istakao je Sebastijan Kerkez u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana" , pa nastavio:

- Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare da igraju za reprezentaciju i da neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo doći.

Dok su bili u Milanu, Kerkezi su dobili prvi i ispostaviće se jedini poziv iz Srbije.

- Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana pre početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da to nije bila neka želja velika - rekao je Sebastijan.

Otac mladog asa na kraju je priznao.

- Ja sam ponosan što moj sin igra za Mađarsku, nema ništa sporno oko toga, iako se ja svuda izjašnjavam kao Srbin. On je odigrao to Evropsko do 21 godine za Mađare, prešao posle i u „A“ selekciju, ali nas posle tog evropskog više niko nikada nije zvao iz Srbije - zaključio je Kerkez.

