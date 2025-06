"UNIŠTAVA SEBE, ZVEZDU I REPREZENTACIJU"! Dragan Stojović Piksi grmi kao nikada pre

Dok sam selektor neću više pozivati u nacionalni tim Sergeja Milinković-Savića, izjavio je danas selektor Srbije Dragan Stojković na konferenciji za medije uoči početka priprema nacionalnog tima za mečeve protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

FOTO: M. Vukadinović

Sergej Milinković-Savić, koji je član Al Hilala, se ne nalazi na spisku igrača selekcije Srbije za duele protiv Albanije i Andore.

"Razgovarali smo, mislim pet puta. Poslednji koji je bio je da je završena Liga nacija, plej-of, da nam predstoji etapa i ciklus, koji je vrlo kratak, pet, šest meseci. On je ostao pri stavu da psihički nije spreman. Što se mene tiče, dok sam ja selektor, on više neće biti pozvan. Mislim da više nema smisla da se gubi vreme. Igrao on ili neigrao, ja ga i dalje izuzetno cenim. Njegov stav je da psihiloški nije spreman. Priznaćete, posle pet razgovora, ne bi trebalo više govoriti na tu temu. Ponovio bih da to nema veze sa mnom. Nikakva svađa, zamolio bih ljude da ne prave nepotrebne priče. Nemam želje ni energije da nekoga ubeđujem ako neće", istakao je selektor Srbije u Staroj Pazovi.

"Bilo bi mi lakše da je rekao da zbog mene ne igra, evo dajem ostavku i neka dođe da igra. Ako je neko doživeo pljuvanje i vređanje, to sam bio ja. Evo živ sam i pravi ne bojim da odgovorim na bilo koje pitanje", naveo je Stojković.

Na spisku Srbije za duele protiv Albanije i Andore nema ni golmana Torina Vanje Milinković-Savića.

"Sa Vanjom je situacija takva da u momentu kada smo krenuli Ligu nacija, on se žalio na povredu kuka. Branio je sve utakmice u Torinu, ja sam poštovao takvu odluku. Mi smo završili ciklus u Ligi nacija, došli do toga da se borimo za opstanak i uspeli smo da pobedimo možda bolju reprezentaciju Austrije. On je propustio godinu dana, mi smo nastavili na toj poziciji. Ja dvojicu golmana ne mogu da stavim, malo je glupo. Svi oni koji su odbijali šansu su opravdali poverenje. Nisu vrata zatvorena, da li se do kraja oporavio videćemo", naveo je Stojković.

Stojković je govorio i o golmanu Romi Miletu Svilaru, koji je odbio da brani za reprezentaciju Srbije.

"Nemojte da očekujete da idem u Rim. Mogu da odem na espreso i pogledam utakmicu. Ali da odem da molim... Ne Svilar, nego bilo ko. Napravio si grešku u koracima. Svako ima pravo na svoju odluku i poteze. Da se ne ponavljamo više. Da li on ima želju uopšte? Tada mi je rečeno da želi da se posveti klubu, da hoće da zauzme mesto na golu. On je iskoristio šansu. Drago mi je što imamo golmana koji je izabran za najboljeg u Seriji A. To govori da nisam pogrešio", naglasio je Stojković.

On je potom prokomentarisao odluke pojedinih igrača da ne igraju za reprezentaciju Srbije.

"Da li sam ja problem? Onda ja posle konferencije podnosim ostavku. Ako je to istina. Ja mislim da nije. To su igrači koji jednostavno, videli su da nemaju mesta. I onda kao ja se opraštam, neću da igram. Tim se menja, po zaslugama zovete igrače. Zaista mislite da je Lazović iz Verone to što treba Srbiji. Ljudi, budimo korektni. Pomenuliti ste i Dmitrovića, odličan golman. Ja se odlučio za Petrovića. Jesam pogrešio? I šta sad, ovaj je ljut? Pa ljut sam i ja što ne dobijem Sloveniju", rekao je selektor Srbije.

Stojković se potom osvrnuo na Nemanju Radonjića.

"Šta, ne volim ga, nije mi simpatičan. On samo uništava Zvezdu, sebe i reprezentaciju. To je njegov problem. Hoćete da mi kažete da zaslužuje da bude u reprezentaciji. Pričam otvoreno. Ili neki drugi igrači, ne sviđa mi se to što igraju. To nema veze sa životom. Njihov problem je što ja ovde pišem imena. I sad ja pozovem Radonjića i vi pitate na konto čega ga zovem? I šta ja da slažem? Da kažem znate onaj sprint protiv Štutgarta. Kad je to bilo, prošle godine? Ne igra se zbog jednog sprinta. A to da li se oni ljute na mene, to je njihova stvar. Uvek će se ljutiti oni koji ne igraju. Oni koji igraju, njima je sve lepo. Na njima je veća odgovornost, da pokažu da nisam pogrešio. Spisak igrača sam ja pravio i niko drugi", istakao je Stojković.

Fudbaleri Srbije danas u Staroj Pazovi počinju pripreme za mečeve protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za SP 2026. godine. Srbija će 7. juna gostovati selekciji Albanije u Tirani, a tri dana kasnije dočekaće Andoru na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore. Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa šest bodova, Albanija i Letonija su sakupile po tri, dok su Srbija i Andora bez bodova.

Reprezentacije Engleske, Albanije, Letonije i Andore su do sada odigrale po dva meča u kvalifikacijama za SP 2026, a Srbija nijedan.

