IGRAJU TENIS, MISLE NA FUDBAL: Ko će od učesnika Rolan Garosa za koga da navija večeras?

Igra se tenis, ali se misli na fudbal. Misli mnogih igrača na Rolan Garosu usmerene su ka Minhenu i finalu Lige šampiona između PSŽ i Intera.

Foto: Goran Čvorović

Karlos Alkaraz, kao prijatelj trenera Parižana Luisa Enrieka, ali i Ašrafa Hakimija će, po sopstvenom priznanju, biti večeras uz Parižane.

- Biće to svakako veliki duel. Kao ljubitelj fudbala naravno da ću da gledam finale. Kao što sam već više puta rekao, podržavaću PSŽ. Ne govorim to da bi me publika ovde volela. Poznajem takođe i nekoliko igrača iz Intera, ali biću uz PSŽ - kazao je, posle pobede nad Italijanom Đulijom Cepijerijem u prvom kolu Rolan Garosa, Alkaraz, inače navijač Reala iz Madrida.

Alkaraza su uživo na Rolan Garosu gledali Ašraf Hakimi, Nunjo Mendes, Dezire Due i Žoao Neves, a sada će on biti uz njih.

Novak Đoković je takođe već stavio do znanja da će biti uz Parižane. [to se tiče Italijana, Lorenco Muzeti, navijač Juventusa, biće uz zemljake.

- Biću za Italiju, uz Inter. Poznajem nekoliko igrača. Trudiću se da pogledam utakmicu - kazao je Muzeti.

Sa Janikom Sinerom, koji podržava Interu suparnički Milano, situacija je malo drugačija.

- Zašto me stavljate u takvu situaciju? Sa Điđijem sam prijatelj odavno. Igraće jedan od mečeva svog života. Koga ću podržati? Ne bih želeo da kažem nešto što bi me dovelo u tešku situaciju. Navijam za Milano, ali kao Italijan, dobro ću se osećati ako pobedi italijanska ekipa. Ali, biću zadovoljan i ako to bude Điđi. Nadam se da će to biti lep meč - vešto je izbegao svrstavanje trenutno najbolji teniser na svetu.

Među francuskim teniserima srca kucaju za PSŽ. Trenutno prvi u rangu među "petlovima" Artir Fis to ne krije. Pre nego što je odustao od daljeg takmičenja na turniru zbog povrede, u prva dva trijumfa slavio je na terenu fudbalskim pozdravom "Isi, se Pari!", odnosno "Ovo ovde je Pariz!", kako navijaju pristalice PSŽ. Čak je bio i poručio da će, ako ne bude igrao na Rolan Garosu, "skoknuti" do Minhena na finale, što će mu sada verovatno, zbog povrede, biti otežano. Ali će uz pariske "svece", ako ništa drugo, biti bar uz mali ekran, od prvog do poslednjeg trenutka.

Put Minhena je mislio da krene i Gael Monfis, ali će po svoj prilici ipak ostati u Parizu zbog svoje supruge Aline Svitoline, da bi je bodrio na Rolan Garosu, pa će i on, kao verni navijač PSŽ, verovatno biti uz TV ekran. Na isti način će navijati i Kanten Alis koji čak ima godišnju kartu za mečeve PSŽ.

- Gledaću finale s velikim interesovanjem. Biću tri hiljade posto za PSŽ - poručio je Alis.

Francuski mediji prenose da će uz televizor od prvog do poslednjeg minuta biti još jedan navijač pariskog kluba Igo Imber, takođe povređen, čiji meč je ove godine na Rolan Garosu sa tribina gledao napadač "svetaca" Usama Dembele. Domaći izveštači primetili su ove sedmice na Rolan Garosu i Ašrafa Hakimija, Nunja Mendesa, Đanluiđija Donarumu i Desirea Duea, pa je red da im naslednici "musketara" sada uzvrate podršku.