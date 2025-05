ZVEZDA RAZBILA PARTIZAN: Večiti derbi mladih nada ubedljivo pripao crveno-belima, debakl crno-belih u drugom poluvremenu (VIDEO)

Kadeti Crvene zvezde napunili su mrežu vršnjaka iz Partizana u večitom derbiju.

FOTO: FK Crvena zvezda

Evo kako su o tome crveno-beli obavestili javnost:

"Poker Zvezdinih mlađih kadeta u večitom derbiju

U okviru zaostalog devetog kola Lige mlađih kadeta Beograda, fudbaleri Crvene zvezde su ubedljivo savladali večitog rivala u gostima rezultatom 0:4 golovima Đajića i Čukića. Ovom pobedom su se naše mlade nade udaljile od drugog pratioca na tabeli, a trenutno imaju 33 osvojena boda iz 11 odigranih kola.

Partizan - Crvena zvezda 0:4 (0:0)

Stadion: "SC Teleoptik".

Sudija: Luka Tešanović.

Strelci: Đajić u 57. i 60. minutu i Čukić u 78. i 81. minutu za Crvenu zvezdu.

Žuti kartoni: Mandić, Spasojević, Marinković (Partizan), Lacmanović, Anokić, Đajić, Mitrović, Tamburić (Crvena zvezda).

Partizan: Milenković, Milovankić, Spasojević (od 66. Marković), Mandić (od 57. Sulejmanović), Bojović, Marinković, Šipčić (od 49. Mavrić), Batak, Begović, Nikolić (od 66. Raonić), Milvud.

Rezerve: Pribišić, Jevtić, Marković, Velimirović, Sulejmanović, Mavrić, Raonić.

Crvena zvezda: Tamburić, Mitrović (od 79. Đurić), Radić, Lacmanović (od 79. Obrenović), Anokić, Popović, Čukić, Bakalović (od 79. Grbić), Đajić (od 70. Ilić), Nešković (od 49. Matanović), Tadić (od 70. Trpevski).

Rezerve: Milićević, Obrenović, Đurić, Grbić, Ilić, Trpevski, Matanović.

Naši fudbaleri su do prve prilike došli nakon 30 sekundi i snažnog voleja Bakalovića. Već od prvog minuta, bilo je jasno da će mlađi kadeti našeg kluba insistirati na visokom presingu i agresivnom stilu igre, kao i da su motivisani da se pokažu protiv večitog rivala.

Izabranici trenera Marka Milića su nastavili da pokazuju zavidan nivo organizovanosti, retko dozvoljavajući protivniku da kroz pas igru pređe polovinu terena. Naši vezni fudbaleri i poslednji bedem odbrane su koherentno radili na održavanju poseda za naš tim, olako menjajući strane i strpljivo gradeći igru.

U 15. minutu su crveno-beli došli do izgledne prilike, kada je Anokić centrirao, da bi nakon odbitka šut oprobao Nešković iz slične pozicije kao Bakalović na startu meča, međutim golman večitog rivala je dobro reagovao.

Na sredini prvog dela igre, naše mlade nade su sjajno izvele korner i uvežbanom kombinacijom došle do šanse. Čukić je nakon duplog pasa i utrčavanja ubacio loptu u peterac, gde je Bakalović pokušao da prevari golmana crno-belih koji se istakao odbranom u 22. minutu.

Šest minuta kasnije, Čukić je uputio precizan pas sa više 30 metara do Anokića koji nije uspeo da realizuje šansu. Upravo su ova dva fudbalera učestvovala i u sledećoj izglednoj prilici u 30. minutu, kada je Čukić ukrao loptu protivničkom igraču unutar kaznenog prostora i ostavio je za Anokića čiji je pokušaj završio u korneru.

Naši fudbaleri su postigli pogodak u 36. minutu. Tadić je snažno šutirao, ali se lopta odbila do Bakalovića, koji je prosledio u mrežu crno-belih. Međutim, gol nije priznat zbog nedozvoljene pozicije Zvezdinog ofanzivca.

Veoma sadržajno prvo poluvreme se završilo bez golova, uprkos brojnim naletima mladih nada Crvene zvezde.

Crveno-beli su izašli na teren u drugom delu igre silno motivisani da dođu do pogotka, a ofanzivan pristup iz prvog poluvremena se nije promenio.

Đajić je bio u dobroj prilici u 53. minutu kada je uzeo loptu od fudbalera Partizana i hitro krenuo u prodor. Naš igrač je sprintom došao do kaznenog prostora domaćih, našao se ispred golmana Milenkovića, koji je uspeo da osujeti nameru talentovanog fudbalera Zvezde.

U 57. minutu je usledila akcija iz fudbalskih udžbenika crveno-belih i prvi gol na utakmici. Matanović je briljantno izbacio iz igre fudbalera protivničke ekipe, istrčao do kaznenog prostora crno-belih odakle je fenomenalno asistirao Đajiću, koji je čekao loptu na levoj stativi i efektno zatresao mrežu domaće ekipe.

Nedugo zatim, izabranici Marka Milića su došli i do drugog gola. Pogotku je prethodila izvanredna intervencija glavom Lacmanovića sa gol linije. Crveno-beli su posle kornera domaćih došli do lopte, te krenuli u kontranapad predvođen Đajićem, koji je uputio pas ka Čukiću. Naši fudbaleri su promenili stranu desno do Tadića koji je centrirao Bakaloviću u peterac. On je spustio loptu za Đajića, koji je uhvatio volej i snažnim udarcem savladao golmana Milenkovića u 60. minutu.

Mlade nade Crvene zvezde su obezbedile trijumf u 78. minutu, a golu je prethodila sjajna intervencija golmana Tamburića. Treći gol za mlađe kadete, koje sa klupe predvodi Marko Milić je postigao Vesko Čukić nakon asistencije Anokića, tako što je loptu provukao pored golmana Partizana u situaciji jedan na jedan.

Perspektivni fudbaleri našeg kluba se nisu tu zaustavili. Čukić je uspeo da dođe i do drugog dola na današnjem susretu u 81. minutu. Njega je lucidnim dodavanjem pronašao Matanović, a mladi Čukić je u stilu vrsnih golgetera lobovao golmana večitog rivala i stavio tačku na ubedljiv trijumf", ističu crveno-belih.

A evo i video snimka večitog derbija u kome su mlađi kadeti Crvene zvezde pobedili vršnjake iz Partizana:

