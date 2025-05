"MOJA ŽENA ĆE ODLUČITI!" Strastveni pušač kome je Barselona ponudila novi ugovor, ali ne odlučuje on

Golman Barselone, Vojček Ščensni, još uvek nije siguran da li će ostati u Barseloni i narednih godina.

Foto: Profimedia

Već danima se priča kako će ga Barsa zadržati i pored toga što trenera Hansija Flika nervira to što je on strastveni pušač, a Ščensni je danas otkrio da mu je Barselona ponudila novi dvogodišnji ugovor, ali da još uvek razmišlja o tome da li želi da produži karijeru.

- Neću da krijem, imam ponudu da ostanem u Barseloni još dve godine. Već su mi je predstavili, ali sam tražio vreme. Moram da odlučim zajedno sa porodicom šta je najbolje za sve nas. Moja supruga će biti ta koja odlučuje da li ostajemo ili idemo u Marbelju da igramo golf - rekao je Poljak i dodao:

- Dugujem joj da tu odluku donesemo zajedno, a to još nismo uradili. Ona donosi većinu odluka i nije me sramota zbog toga. Iskreno, ne znam šta će biti, to govorim potpuno otvoreno. Odluku ćemo doneti ovog meseca, jer moramo da rešimo logistiku: škole, selidbu, sve zavisi od toga šta izaberemo. Za sada ništa nije sigurno, još razmišljamo.

Očekuje se da Ščensni donese odluku do kraja meseca, što bi omogućilo Barseloni da planira letnji prelazni rok.