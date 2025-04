JANIS SFEROPULOS OTVORIO DUŠU: Ovako je umalo postao trener Nikole Jokića

Crvena zvezda izborila se za plej-in Evrolige. Četa Janisa Sferopulosa boriće se za top 8, a grčki stručnjak pred poslednji meč prvog dela sezone otkrio je kako je umalo završio u NBA ligi.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Janis Sferopulos je otkrio da je pre nego što je postao priznati trener u Evroligi umalo završio kao pomoćnik nekadašnjeg trenera Nikole Jokića - Majka Melouna.

Trener Crvene zvezde je davne 2014. godine krenuo da se probija iz nižih liga kao igrač, a posle i trener da bi na posletku postao trener Crvene zvezde.

U razgovoru za Jurohups Sferopulos je otkrio koliko je blizu bio selidbi u Ameriku gde je imao ponudu da bude deo tima Majka Melouna.

- To bi bilo drugačije. Potpisao sam ugovor sa Olimpijakosom 2014. godine, a godinu dana kasnije bili smo šampioni Grčke, savladali smo Panatinaikos 3:0, a finale smo igrali i u Evroligi protiv Real Madrida. To smo nažalost izgubili. Ponuđeno mi je potom da produžim ugovor od strane Braće Angelopulos. Potom me je kontaktirao Majkl Meloun. Pozvao me je u Denver da budem njegov pomoćnik. Da sam pristao, možda bi danas i dalje bio tamo. Ali to nije poenta, poenta je da je to bio loš trenutak da se upustim u taj poduhvat. Nisam obavesito ni Olimpijakos o ponudi. Razmislio sam i odbio. Nisam zažalio, stekao sam veliko iskustvo radeći u Olimpijakosu, Makabiju i Crvenoj zvezdi, vreme provedeno u tim timovima je jedinstveno, rekao je Sferopulos.

Crvenoj zvezdi ostala je još jedna utakmica do kraja sezone u Evroligi. Sa Parizom dele crveno-beli devetu poziciju, a još uvek imaju teoretske prilike da direktno uđu u plej-of.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA