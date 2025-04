"ČEKA NAS ZAHTEVNA UTAKMICA, NADAMO SE VELIKOM BROJU NAVIJAČA": Milojević oprezan pred meč sa OFK Beogradom

Fudbaleri Crvene zvezde će ugostiti OFK Beograd u nedelju 6. aprila od 17 sati na stadionu “Rajko Mitić” u okviru 30. kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević je izneo očekivanja uoči predostojećeg meča.

- Dobro smo analizirali prethodni meč. Rekli smo da nije slučajno OFK Beograd na poziciji koju trenutno zauzima. Dobra su ekipa, sa iskusnim trenerom. Mislim da će biti drugačiji duel, jer očekujem OFK Beograd u drugom sastavu, a takođe ćemo i mi izaći u različitom sastavu u odnosu na pomenuti susret - rekao je Milojević.

Istakao je iskusni strateg kvalitete ekipe sa Karaburme.

- OFK Beograd ima veoma dobar napadački potencijal, ali i sredinu terena. Takođe, poseduju brzinu. Moramo dobro da se pripremimo i budemo spremni za zahtevnu utakmicu - rekao je Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

Veruje u podršku 12. igrača koji će se naći na meču protiv OFK Beograda.

- Očekujem da u što većem broju navijači dođu na stadion i podrže ekipu, kao što su to radili do sada, u to ne sumnjam. Nama je najbitnije da odigramo meč na najbolji mogući način - rekao je Milojević.

Osvrnuo se trener crveno-belih na učinak ekipa u Superligi Srbije.

- Mislim da će biti veoma zanimljivo poslednje kolo u regularnom delu sezone. Nakon toga nas očekuje mini prvenstvo, u predstojećih sedam utakmica u plej-ofu. Svim ekipama su potrebni bodovi, a mogu da kažem da je prvenstvo najzanimljivije u odnosu na nekoliko prethodnih godina - rekao je Milojević.

Za kraj je Milojević govorio o zdravstvenom biltenu.

- Nije tajna da imamo dosta kadrovskih problema. Videćemo na poslednjem treningu za koji ćemo se sastav opredeliti - zaključio je Milojević.

