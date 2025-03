SKANDAL U SVETU FUDBALA! Barselona ostaje bez tri boda protiv Osasune, razlog je bizaran

Barselona je pobedila Osasunu sa 3:0 na svom rezervnom stadionu u poslednjem meču La Lige i tako se vratila na prvo mesto u La Ligi deset kola do kraja šampionata, sa tri boda više od Reala.

Foto Profimedia

Međutim, sada je ta pobeda osporena, a svi španski mediji pišu to na svojim naslovnim stranama. Radio stanica “Kadena Kope” otkrila je da Osasuna razmatra žalbu jer postoji sumnja da je Barselona na utakmici prekršila pravilo o obaveznom odmoru igrača.

– Advokati Osasune razmatraju da ospore utakmicu i njen rezultat zbog nedozvoljenog nastupa Injiga Martineza za Barselonu. Osasuna se poziva na član 5 FIFA – pišu Španci i dodaju:

– U njemu se precizira da, kada igrač napusti reprezentaciju zbog povrede, ne sme da nastupi za klub pre nego što od poslednje utakmice u reprezentativnom prozoru prođe pet dana. Izuzetak je ako igrača izričito pusti reprezentacija, ali ne i ako on sam to zatraži.

– Španija je u nedelju igrala sa Holandijom u Ligi nacija. To znači da su do meča Barselone protiv Osasune u četvrtak prošla četiri dana, a ne pet. Osasuna sada istražuje da li je Martinez napustio reprezentaciju na sopstveni zahtev ili ga je reprezentacija poslala kući. To je ključno.

Martinez nije igrao za Španiju protiv Holandije zbog povrede koju je doživeo protiv Atletika.

– Injigo Martinez je vraćen iz reprezentacije Španije zbog povrede kolena, koju je prijavila Barselona. Umesto njega, seleketor Luis de la Fuente pozvao je Dina Huijsena iz Bornmuta – objavio je pre utakmica reprezentacija Fudbalski savez Španije.

Martinez je ostao u Barseloni kako bi se oporavio. Počeo je da trenira u ponedeljak, dan nakon utakmice reprezentacije, a tri dana kasnije igrao je za Katalonce protiv Osasune kao starter.

