"IGRAĆU PONOVO 100 ODSTO"! Oglasio se poznati fudbaler koji je preživeo jezivu nesreću

Fudbaler engleskog Vest Hema Majkl Antonio rekao je da je 100 odsto uveren da će ponovo igrati fudbal, dok se oporavlja od teške saopraćajne nesreće, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

FOTO: Tanjug/AP

Antonio je 7. decembra po vlažnom i vetrovitom danu udario svojim Ferarijem u drvo nedaleko od Londona, i u nesreći je doživeo prelom butne kosti na četiri mesta.

"Igraću ponovo 100 odsto", rekao je Antonio.

Reprezentativac Jamajke koji ovog meseca puni 35 godine , nedavno je otišao da da vidi ostatke svog automobila na deponiji.

"Imao sam čudan osećaj u stomaku. To me je nateralo da shvatim koliko sam bio blizu smrti. Najteže mi je bilo zbog moje dece. Ali sve ovo me čini pozitivnim i srećnim, jer sam dobio još jednu šansu za život", rekao je Antonio.

On je rekao i da su mu lekari rekli da će oporavak trajati od šest do 12 meseci.

Antonio je odigrao više od 300 mečeva za Vest Hem od kada je stigao 2015. godine iz Notingem Foresta.

