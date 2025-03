"PONEKAD BI ŽELEO..." Ančeloti iskreno priznao šta bi najviše voleo da može da uradi

Jedan od najvećih trenera današnjice Karlo Ančeloti govorio je o svojoj karijeri i otkrio šta mu je velika želja.

FOTO: Tanjug/AP

Ančeloti je rekao da bi ponekad želeo da se pretvori u muvu samo da može da čuje šta mu igrači misle.

- Ponekad poželim da sam muva, da čujem šta igrač priča kod kuće, nakon što ga nisam ubacio u igru. Mnogi fudbaleri su imali problema sa mnom, svađali smo se, ali na kraju smo se uvek razumeli. Bio je jedan igrač, neću mu reći ime, kada sam pričao u svlačionici, namerno stavljao peškir preko lica da me ne sluša. To je bilo na početku moje karijere. Jednog dana sam jednostavno rekao da to tako više ne može. Ima momaka koji, kada ih ostaviš na klupi, sutradan ujutru ne žele ni "Dobro jutro" da ti kažu. Mešaju čoveka sa trenerom.

Istakao je da još uvek ne zna svoju sudbinu u Madridu.

- Neću ja odlučivati kada će se moj boravak u Realu završiti. Pre ili kasnije, predsednik će doneti odluku.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“